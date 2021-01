Magabiztos magyar győzelem Brazília ellen is

Brazília ellen kezdte meg a középdöntőt a magyar válogatott az egyiptomi férfi kézilabda-világbajnokságon, és magabiztos, hatgólos győzelmet aratott (29:23), ezzel továbbra is hibátlan a tornán, és vezeti a csoportját. Az üldözők közül a csoport második helyén álló spanyolok négy góllal verték a németeket, a lengyelek pedig tizennégy góllal kiütötték Uruguay együttesét.

A mérkőzés elején még a brazilok vezettek egy góllal, de amint javult a magyar védekezés, és Mikler Roland is megfogott néhány szélről érkező kísérletet, át tudta venni az irányítást Gulyás István csapata (8:7). Bánhidi Bence mellett Máthé Dominik járt az élen a gólszerzésben, egy 5:1-es sorozattal már 11:8-ra elhúzott a magyar válogatott. Közben az ellenfél jobbátlövője, José Toledo súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett, és nem tudta tovább folytatni. Már a négygólos vezetésért is támadhatott a magyar csapat, de kimaradtak a helyzetek, és az emberelőnybe kerülő brazilok gyorsan felzárkóztak egyre, míg Ancsin Gábort már másodszor állították ki. A csereként beálló Bodó Richárd hatperces gólcsendet tört meg, így elmaradt a brazil egyenlítés. A szegedi átlövő és klubtársa, Rosta Miklós találataival új lendületet vett a csapat, jöttek a blokkok, míg Mikler nyolc védést mutatott be az első félidőben. Az utolsó kilenc percben nem lőttek akciógólt a brazilok, csak egy hetest, így a döntetlen közeli állásból a szünetre 16:11-es előnyt dolgozott ki a magyar együttes.

A második játékrész elején folytatódott a remek magyar sorozat, és már héttel is vezettek Bánhidiék (19:12), majd Langaro révén talált be újra akcióból a dél-amerikai csapat. Ettől magára talált az ellenfél, a végül nyolcig jutó Barca-játékos több lövése is bepattant Miklerről, és a magyar visszaesést kihasználva 20:17-re felzárkózott Brazília. Egy magyar időkérés után összekapta magát a válogatott támadásban és védekezésben is, Székely Márton hetest fogott, Sunajko Stefan összeszedte magát, többször is betalált a bal szélről, és percek alatt visszaállt a félidei különbség. A hajrában, nyolcgólos vezetésnél (27:19) Gulyásék becserélték az addig kevesebbet játszókat, de a különbség így is csak hatgólosra zsugorodott (29:23).

Hatgólos győzelmével továbbra is hibátlan a magyar válogatott a világbajnokságon, és közelebb került a negyeddöntőhöz. A következő ellenfél Lengyelország lesz szombaton, majd az utolsó csoportmeccsen következhetnek a spanyolok.

Férfi kézilabda-világbajnokság, nyolcaddöntő:

Magyarország – Brazília 29:23

Spanyolország – Németország 32:28

Uruguay – Lengyelország 16:30

Az 1. csoport állása: 1. Magyarország 6 pont, 2. Spanyolország 5 p., 3. Lengyelország 4 p., 4. Németország 2 p., 5. Brazília 1 p., 6. Uruguay 0 p.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma