Magyar Kupa: a Fradi és a Paks is bejutott az elődöntőbe

A labdarúgó MOL Magyar Kupa első negyeddöntőjét Kazincbarcikán játszották, ahol az NB III Keleti csoportjának listavezetője az NB I-es Paksot fogadta. A mérkőzésen – amelyen három kárpátaljai labdarúgó is érdekelt volt – a tolnai zöld-fehérek egy 73. percben lőtt góllal szerezték meg a győzelmet, és így történetük során először jutottak be a kupa elődöntőjébe. A paksiaknál Tamás Olivér, a kazincbarcikaiaknál pedig Pinyaskó László és Rjaskó Viktor is pályára lépett. A második találkozón a bajnoki címvédő, a Ferencváros a Budapest Honvéd otthonában győzött 1:0-ra, és jutott be a legjobb négy csapat közé.

Az NB I-es Paksi FC a közel 900 néző előtt megrendezett találkozót erősen tartalékos felállásban kezdte, Ádám Martin, Böde Dániel és Haraszti Zsolt is csak a kispadon kapott helyet. Az első percekben a Kazincbarcika ugyanolyan elánnal játszott, mint a harmadosztályú ellenfelek ellen, ami kissé meglepte a tolnaiakat. A Paks az első negyedóra után rendezte sorait, és egyre többször jutott el Megyeri kapuja elé. A hazaiak is vezettek több ígéretes támadást, de Nagy Gergelynek egyáltalán nem volt védenivalója.

A szünetben erősített Bognár György, érkezett a pályára a Kisvárda ellen duplázó Papp Kristóf és az NB I-es góllövőlista vezetője, Ádám Martin is. A cserék jó hatással voltak a Paksra, amely az egész második félidőt uralni tudta, de sokáig úgy tűnt, hogy hiába a mezőnyfölény, a kapuba nem tudnak betalálni a tolnaiak. A 73. percben aztán megtört a jég: egy jobb oldali szögletet követően a kapufáról levágódó labdát Szabó Jánosjuttatta a kapuba. A kapott gól után hiába próbálkozott a Kazincbarcika, ahogy az egész meccsen, a hajrában sem tudta megdolgoztatni Nagy Gergelyt. A Paksi FC győzelmével először jutott be a Magyar Kupa elődöntőjébe, a Kazincbarcika menetelése pedig ezúttal is a negyeddöntőben ért véget.

A Paks együttesében az aknaszlatinai születésű Tamás Olivér 31 percet töltött a pályán, míg a Kazincbarcikaiaknál a két honosított kárpátaljai labdarúgót, az egyaránt az Ungvári FC-től érkező Pinyaskó Lászlót az 59., Rjaskó Viktort pedig a 72. percben cserélték be.

A másik találkozón igazán nagy helyzet nélkül csordogáltak a percek, míg a 23. percben megszerezte a vezetést a Fradi, Tokmac Nguenvolt eredményes. Igaz, ehhez kellett Vidar Ari Jonsson eladott labdája, amiből megindultak a vendégek. Az FTC már az összecsapás elejétől uralta a mezőnyt, és a játék képe később sem változott, a hazaiak csak elvétve lépték át a felezővonalat, a 41. percben Tokmac Nguen pedig kis túlzással el is dönthette volna a továbbjutás sorsát, lövése után a labda a bal oldali kapufán csattant.

A szünetben kettőt is cserélt Vignjevics, Nagy Dominik és Bőle Lukács, vagyis két korábbi ferencvárosi lépett pályára. Sőt, néhány perccel később érkezett Hidi Patrik és Nenad Lukics is, s máris veszélyesebbé, jobbá vált a hazaiak játéka. Bőle Lukács kis híján egyenlített is egy óra elteltével, de óriási helyzetben rosszul találta el a labdát. A kispestiek próbálták nagyobb nyomás alá helyezni a Ferencvárost, s bár ez néha sikerült is, az eredmény már nem változott. Az FTC jutott be az elődöntőbe, és megmaradt az esélye arra, hogy 2017 után ismét elhódítsa a serleget. A Honvéd csapatában végigjátszotta a mérkőzést a minajiaktól igazolt Petruszenko, akinek a nevéhez egy kapuralövés, és egy durva belépőért megítélt sárga lap fűződik.

Magyar Kupa, negyeddöntő:

Kazincbarcika (NB III)–Paksi FC 0:1

Budapest Honvéd–Ferencvárosi TC 0:1

Szerda este:

Békéscsaba (NB II)–Újpest FC

Csütörtök este:

Győri ETO–MOL Fehérvár

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma