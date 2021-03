Magyar Kupa: MTK–Vidi és Kisvárda–Újpest az elődöntőben

Lejátszották a Magyar Kupa negyeddöntőjének párharcait, így kialakult az elődöntő mezőnye, ahová az Újpest FC, a MOL Fehérvár, a Kisvárda Master Good és az MTK Budapest jutott be. A döntőbe jutás kiharcolásáért az Újpest Kisvárdára utazik, a Vidi pedig Budapestre látogat az MTK-hoz.

Az Újpest 1:1-es döntetlent követően tizenegyesekkel jutott a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé, miután Filip Pajovic kapus két lövést is hárított. A lila-fehérek ezzel elsőként jutottak be az elődöntőbe. A mérkőzés 33. percében Kire Risztevszki óriásit hibázott, amikor odapasszolta a labdát a saját szögletzászlójánál a mezőkövesdi Vutovnak, a bolgár továbbadta Farkas Dánielnek, akinek a beadása a hosszún érkező Vadnai Dánielt találta meg, ő pedig egy pattanás után ballal hatalmas gólt rúgott a bal felső sarokba (0:1). A 46. percben a nagyszőlősi középpályás, Vajda Sándor is pályára lépett a Mezőkövesdben. Mindkét csapat sokat támadott, de a hazaiak futottak az eredmény után, nekik volt sürgősebb a gólszerzés. A hajrára fordulva már gólt eredményezett az Újpest fölénye, Tallo szenzációs átadásából a csereként beálló Antonio Perosevictalált be(1:1). Több gól sem a rendes játékidőben, sem pedig a ráadásban nem született, így 120 percnyi játék után büntetők következtek. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd 5:4-es állásnál Besirovic jobb sarokba tartó lövését védte Pajovics, így az Újpest jutott az elődöntőbe.

A Kisvárda hazai pályán 6:1-re legyőzte a mérkőzésre az NB III-as csapatával kiálló Zalaegerszeget, így bejutott a legjobb négy közé. A szabolcsi csapat Camaj duplájával, valamint Cirkovic, Karabeljov, Viana és Kovácsréti góljaival elgázolta a ZTE csapatát, akiknek egyetlen találatát Papp szerezte a 78. percben.

A MOL Fehérvár hazai pályán fogadta a Budafoki MTE csapatát, és az első félidő után gólnélküli döntetlennel vonulhattak szünetre a felek. Az FTC-t kiejtő székesfehérváriak első góljukat csupán a 68. percben szerezték meg, mégpedig Romic balszerencsés öngóljának köszönhetően (1:0). A 77. percben Stopira kettőre növelte csapata előnyét (2:0), amit nem tudtak ledolgozni a budafokiak, így a Vidi jutott az elődöntőbe.

A kupa negyeddöntőjének utolsó találkozóján a másodosztály listavezetője, a Debreceni VSC és az MTK mérkőzött meg a legjobb négy közé kerülésért. Az eseménytelen első félidő végén Herrera góljával megszerezte a vezetést a vendég együttes (0:1). A második játékrész sokkal több izgalmat tartogatott, Szécsi fejesével rögtön egyenlített a Loki (1:1), de négy perce rá a bombaformában futballozó, ex-fradista Varga Roland gólja után ismét az MTK volt előnyben (1:2). A hazaiak a folytatásban, nagyobbnál nagyobb helyzeteket hagytak ki, így a budapesti csapat jutott a legjobb négy közé. A debrecenieknél a sérülése után visszatérő izsnyétei Kusnyír Erik végigjátszotta a találkozót, ahogy Dzsudzsák Balázs is. A 46. percben a DVSC friss igazolása, Ugrai Roland is pályára lépett.

Az elődöntőket április 14-én rendezik, a döntőt pedig a tervek szerint május 5-én bonyolítják le a budapesti Puskás Arénában.

Az elődöntő párosítása:

MTK Budapest – MOL Fehérvár

Kisvárda Master Good – Újpest FC

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma