Megvan a Sahtar Donyeck második bajnoki veresége

Még csak a negyedik fordulónál tart az ukrán labdarúgó-bajnokság idei szezonja, máris megvan a címvédő Sahtar Donyeck második kudarca. Ezúttal az FK Olekszandrija otthonában szenvedtek 4–3-mas vereséget a bányászok.

Remekül kezdte az ukrán Premier Liga idényét a Sahtar Donyeck, mivel 5–0-s győzelmet arattak a Vorszkla Poltava vendégeként. A második fordulóban aztán rögtön jött az első vereség: papíron hazai pályán kaptak ki 1–0-ra a Zsitomir csapatától. A harmadik fordulóban sikerült ismét nyernie a címvédőnek, az újonc Livij Bereh otthonából vitték el a három pontot (0–1).

A negyedik fordulóban az Olekszandrija vendége volt a donyecki klub. A korábban a Fehérvár FC-ben is megforduló Artem Sabanov öngóljával már a 16. percben vezettek a vendégek, sőt a 25. percben Dmitro Kriskiv megduplázta a Sahtar előnyét. A hazaiak még a félidő vége előtt egyenlíteni tudtak: a 37. percben Filippov szépített, majd négy perccel később Kaljuzsnij egalizált. A 48. percben a fordítás is összejött az Olekszandrijának: Filippov büntetőből szerzett vezetést csapatának. Az 57. percben Filippov mesterhármasával már két gólos volt a hazai előny, amin a vendégek már csak kozmetikázni tudtak: Pedrinho a 95. percben talált be, amivel kialakult a 4–3-as végeredmény. A címvédő tehát négy fordulót követően két győzelemmel és két vereséggel áll a bajnokságban. Az Olekszandrija továbbra is hibátlan, mivel az LNZ Cserkaszit (0–2) és a Zorja Luhanszkot is (1–2) legyőzték idegenben, most pedig a lehető legnehezebb bajnoki ellenfelüket is legyűrték.

A Dinamo Kijev eddig mindössze két mérkőzést játszott le, a Veresz Rivnét (1–2) és a Karpati Lvivet (1–3) is idegenben győzték le.

Ukrán labdarúgó Premier Liga, 4. forduló:

FK Olekszandrija – Sahtar Donyeck 4–3

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

