Megvan a Tiszakeresztúri FC első győzelme, a Kígyósi FC bánta

A harmadik fordulóval folytatódtak vasárnap a beregszászi járási labdarúgó Téli Kupa küzdelmei, amelyek némi meglepetést is tartogattak. Az első fordulóban nagy verést kapó Beregkisfaludi FC (Szilce) kétgólos sikert aratott az eddig százszázalékos Beregszászi Spárta ellen, a pontnélküli együttesek találkozóján pedig a Tiszakeresztúri FC egy góllal győzött a Kígyósi FC ellen.

A második fordulóban Beregkisfalud együttese szabadnapos volt, így bőven rápihenhettek a harmadik játéknapra, ahol az eddig remekül szereplő Beregszászi Spárta csapatával mérkőztek meg, akik előző meccsükön hármat vágtak ellenfelüknek, az ugocsai Tiszakeresztúr gárdájának. A beregszásziak ezúttal félvállról vették ellenfelüket, akik kihasználták ezt, és 2–0-s győzelmet arattak, amihez az is hozzájárult, hogy a Spárta legjobbjai közül néhányan hiányoztak a keretből, és két játékost is kiállítottak az enerváltan játszó Vérke-parti csapatból. A Kígyósi FC kemény ellenféllel szemben készülhetett arra, hogy megszerezze első pontjait, amire ezúttal sem került sor. A szoros mérkőzésen a forduló előtt szintén pont nélkül álló Tiszakeresztúri FC a végén egygólos sikernek örülhetett (1–2). A megyei pontvadászat utánpótlás-bajnokságában edződő Szőlős FC fiataljai ezúttal szabadnaposak voltak, de így is megőrizték vezető helyüket a tabellán.

Két fordulót követően már csak egy százszázalékos csapat van a bajnokságban, a nagyszőlősi együttes, a kígyósi csapat pedig még mindig pont nélkül áll a tabella végén. A következő fordulóban a Kígyósi FC a Beregkisfaludi FC-vel, a Tiszakeresztúri FC pedig a Szőlős FC U18-as csapatával mérkőzik majd meg.

Beregszászi járási jótékonysági labdarúgó Téli Kupa, 3. forduló:

Kígyósi FC–Tiszakeresztúri FC 1–2

Beregkisfaludi FC (Szilce)–Beregszászi Spárta 2–0

Szőlős FC U18 (Nagyszőlős)– szabadnapos

A bajnokság állása:

Szőlős FC U18 6 pont/2 mérk. (7-2) Beregszászi Spárta 6 pont/3 mérk. (6-3) Tiszakeresztúri FC 3 pont/2 mérk. (3-4) Beregkisfaludi FC (Szilce) 3 pont/ 2 mérk. (4-6) Kígyósi FC 0 pont/3 mérk. (1-6)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma