Megyei kupa: Nagyszőlős hetet, Polena ötöt vágott ellenfelének

A kárpátaljai megyei labdarúgó-kupa negyeddöntőjében már csak a megye I-es csapatok maradtak, mégis két nagyarányú kiütéses győzelem született: a Nagyszőlősi FC az Ungvári Sportiskolát kényszerítette térdre hatgólos idegenbeli sikerével, a Polenai FC pedig a Rahói Kárpátit gázolta el 5:1-es diadalával. A Huszti FC nagy meglepetésre gólnélküli döntetlent játszott hazai pályán a Medeával, így izgalmas visszavágó vár a csapatokra.

Leiskolázta az ungvári sportiskolásokat a Nagyszőlősi FC együttese, miután 7:1-re kiütötték idegenben az előző fordulóban még vitézkedő megyeszékhelyi fiatalokat. Már az első játékrész után néggyel vezettek az ugocsaiak, a 66. percre pedig már 0:7 volt az állás. A találkozó nyolcadik gólját is nagyszőlősi játékos szerezte, viszont Mikola Ilkovics a saját kapujába talált be (1:7). Rajta kívül Vaszil Kovtun, Volodimir Varvarinec, Vaszil Kudelko, Mihajlo Csedrik és Jevhen Ruszin is betalált, Jaromir Loboda pedig duplázni tudott.

A bajnoki listavezető Huszti FC az újonc Felsődomonyai Medea ellen játszott gólnélküli döntetlent hazai pályán, a tíz sárgalapot hozó találkozón. Az Irhóci FC az Ilosvai Buzsorát fogadta, ahol a vendégek szerezték meg a vezetést a 35. percben, de egy perccel később jött is a hazai válasz, így 1:1-es döntetlennel mehettek pihenőre a csapatok. A második félidőben a bajnoki címvédő megszerezte a győztes találatot, a 84. percben Erik Ivasko volt eredményes (1:2). A Polenai FC a 10. percben került előnybe a Rahói Kárpáti vendéglátójaként, majd Andrij Ruszin a 21. percben saját maga és csapata második gólját is meglőtte. Sztepan Sztyehura találatának köszönhetően 3:0-s vezetéssel mehetett szünetre a hazai együttes, amit a második félidő 61. percében a mesterhármasig jutó Ruszin tudott négygólosra növelni. A 64. percben szépítettek a vendégek, de a 84. percben emberhátrányba kerültek, a polenaiak pedig Sztyehura második góljával beállították az 5:1-es végeredményt.

Folytatta felkészülését a másodosztály küzdelmeire az Ungvári FC, akiket immár a Tarpával szerződést bontó Mihajlo Ivanicja irányít. Az Ung-partiak ellenfele ezúttal a harmadosztály rajtjára készülő Munkács Futball Akadémia volt. Korábban arról számoltunk be, hogy a két együttes ungvári mérkőzésén 0:0-s eredmény született. A csapatok második egymás elleni mérkőzése sem hozott gólparádét, az ungváriak 1:0-s győzelmet arattak az MFA derceni bázisán megrendezett összecsapáson. Az MFA még egy felkészülési találkozót játszott Dercenben, amelyen a szintén másodosztályú Minaji FC-t látták vendégül. A vendégek a mérkőzésen büntetőt rontottak, és gólnélküli döntetlennel végződött a párharc. A minajiaknak ez volt az első döntetlenjük, miután korábban három sima vereséget szenvedtek el. A kék-fehér rókák, akiket már ismét Vaszil Kobin irányít, a szintén másodosztályú ivano-frankivszki Prikarpattya ellen is nagyon sima, 3:0-s vereséget szenvedtek.

Kárpátaljai megyei kupa, negyeddöntő, első mérkőzés:

Ungvári Sportiskola – Nagyszőlősi FC 1:7

Polenai FC – Rahói Kárpáti FC 5:1

Huszti FC – Felsődomonyai Medea FC (Onokivci) 0:0

Irhóci FC (Vilhivci) – Ilosvai Buzsora FC 1:2

Felkészülési mérkőzések:

Munkács Futball Akadémia – Ungvári FC 0:1

Munkács Futball Akadémia – Minaji FC 0:0

FK Prikarpattya Ivano-Frankivszk – Minaji FC 3:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma