Megyei másodosztály: a listavezetőt fogadja a Beregvidék SC

A kárpátaljai megyei labdarúgó-bajnokság másodosztályában szereplő Beregvidék SC a listavezető Alsókaraszlói FC-t (Zariccsja) látja vendégül vasárnap 15.00 órai kezdettel, a beregszászi Barátság Stadionban. Az ifjúsági együttesek összecsapása 13.00 órakor veszi kezdetét.

A legutóbbi fordulóban a Beregvidék SC Perecsenyben lépett pályára, ahol gyors gólváltással kezdődött a mérkőzés: Valentin Zahreba révén már a 2. percben vezettek a vendég beregszásziak, amire hat perccel később érkezett is a hazaiak válasza, Vladiszlav Mikuljak egyenlített. Az első félidőben már nem született több találat, nem úgy a másodikban: a perecsenyiek a 65. és a 70. percben is eredményesek voltak, és úgy tűnt, bezsebelik a három pontot. A Beregvidék SC nem adta fel, és előbb a 88. percben Kiril Hripta, majd két perc elteltével Vladiszlav Bobita is betalált, ezzel megszerezve csapatuk számára az egy pontot. A listavezető Alsókaraszlói FC (Zariccsja) – akik az előző körben szenvedték el első vereségüket Munkácson – csupán egy góllal bizonyult jobbnak az elmúlt fordulóban a sereghajtó pozícióból elmozduló Ilonokújfalui Csillag csapatánál (akik egy héttel korábban 7–4-re kiütötték a beregszásziakat). Érdekes összecsapásra lehet vasárnap számítani, mivel a Beregvidék SC az első körben idegenben is pontot tudott szerezni a listavezető ellen, így hazai pályán sem lehet más a beregszásziak célja.

Az Ilonokújfalui Csillag az Unggesztenyési Csillag-SPAR együttesét fogadja, akiket 3–1-re le tudtak győzni idegenben, a Munkácsi SC pedig a másik unggesztenyési gárdát, a Csillagot látja vendégül (az első körben 1–0-s Ung-vidéki siker született a két együttes összecsapásán). Az Őrdarmai Líder és a Perecsenyi FC mérkőzése is nagy csatát ígér, a hazaiak az első körben elszenvedett 2–0-s vereségért vágnának vissza.

A tabellát az Ilosva-vidéki Alsókaraszlói FC vezeti, három-három ponttal megelőzve a két unggesztenyési gárdát. A Munkácsi SC a negyedik, a Beregvidék SC pedig az ötödik helyen áll jelenleg a bajnokságban. A tabella utolsó három helyén az Ilonokújfalui Csillag, a Perecsenyi FC és a sereghajtó Őrdarmai Líder áll, de egy győzelemmel bármelyikük feljebb zárkózhat a középmezőnyhöz.

Az ifjúsági csapatok versenyében szintén az Alsókaraszlói FC a listavezető (30 pont) – ráadásul mind a tíz eddigi mérkőzését megnyerve –, megelőzve az Unggesztenyési Csillag-SPAR FC-t (24 pont) és a Beregvidék SC-t (18 pont).

Megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság, 11. forduló:

Beregvidék SC – Alsókaraszlói FC (Zariccsja)

Őrdarmai Líder FC – Perecsenyi FC

Munkácsi SC – Unggesztenyési Csillag FC

Ilonokújfalui Csillag FC – Unggesztenyési Csillag-SPAR FC

A bajnokság állása:

Hely: Csapat Mérk. Győz. Dönt. Ver. Gólkül. Pont 1. Alsókaraszlói FC (Zariccsa) 10 6 3 1 16-6 21 2. Unggesztenyési Csillag-SPAR FC (Linci) 10 5 3 2 18-8 18 3. Unggesztenyési Csillag FC (Linci) 10 5 3 2 17-12 18 4. Munkácsi SC 10 5 0 5 13-9 15 5. Beregvidék SC (Beregszász) 10 3 3 4 21-26 12 6. Ilonokújfalui Csillag FC (Onok) 10 3 1 6 17-25 10 7. Perecsenyi FC 10 2 3 5 12-18 9 8. Őrdarmai Líder FC (Sztorozsnica) 10 2 2 6 11-21 8

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: zaf.org.ua