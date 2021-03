Megyei Téli Kupa: a Szőlős FC legyőzte a megyei bajnok Ilosvát

A megyei labdarúgó Téli Kupa 6. fordulójának rangadóján a nagyszőlősi Szőlős FC 2:0-ra legyőzte a bajnoki címvédő Ilosvai Buzsorát, ezzel az ugocsai együttes megnyerte csoportját.

A Szőlős FC Mihajlo Csedrik duplájával 2:0-s győzelmet aratott legnagyobb riválisa, az Ilosvai Buzsora felett. A 16 pontos nagyszőlősiek a csoport élén végeztek, megelőzve a 13 ponttal második ilosvaiakat, és a 6 pontos Nagycsongovai FC-t (Borzsavszke). A Minaji FC U17-es csapata bár 1:0-ra vezetett a Kincsesi Sólyom gárdája ellen, a kincsesiek előbb egyenlítettek, majd a győztes gólt is megszerezték. A csoport másik meccsén a Csapi Lokomotív megsemmisítő, 7:0-s vereséget szenvedett az Unggesztenyési Csillag-SPAR (Linci) ellen, de 10 pontjukkal így is másodikok lettek a kvartettben a 15 pontos Csillag mögött. A Kökényesi FC (Ternovo) szintén egy sima hetessel küldte padlóra ellenfelét, a Taracvízi Avangardot, ezzel csoportjuk második helyén végeztek, a 12 pontos Huszti FC mögött. Az Izai FC 3:0-ra elintézte az Ökörmezei Verhovinát (Mizshirja), ezzel továbbléptek csoportjukból, ahogy a Rahói Kárpátit 4:2-re legyőző Irhóci FC (Vilhivci) is.

Két másik csoportban már korábban befejeződtek a küzdelmek. Az ungvári székhelyű B csoportból a 14 pontos Felsődomonyai Medea (Onokivci), és a 13 pontos Munkács Futball Akadémia jutott tovább. A derceni helyszínű C csoport két továbbjutója a Munkács Futball Akadémia U17-es csapata, mely veretlenül (5 győzelem, 1 döntetlen, 24:8-as gólkülönbség) lett csoportelső 16 pontjával, és a 10 pontos Iványi FC, mely végül megelőzte a 8 pontot gyűjtő MFA U16-os együttesét. Az Ungvári Sportiskola U16-os csapata a négyes utolsó helyén végzett, méghozzá szerzett pont nélkül.

Az Ungvári járási Téli Kupában már az elődöntőket rendezték, ahol viszonylag sima győzelmet arattak a favoritok. Az Unggesztenyési Csillag 5:0-ra kiütötte az Eszenyi Tisza csapatát, a Kereknyei Olimpik (Koritnyáni) pedig 3:0-ra legyőzte az Ókemencei Kárpátit (Kamjanica). A döntőben tehát az Unggesztenyési Csillag és a Kereknyei Olimpik csaphat össze az idény első serlegéért.

Megyei Téli Kupa, 6. forduló:

Minaji FC U17–Kincsesi Sólyom 1:2

Csapi Lokomotív–Unggesztenyési Csillag-SPAR 0:7

Szőlős FC–Ilosvai Buzsora 2:0

Izai FC–Ökörmezei Verhovina 3:0

Irhóci FC–Rahói Kárpáti 4:2

Kökényesi FC–Taracvízi Avangard 7:0

Ungvári járási Téli Kupa, elődöntő:

Unggesztenyési Csillag–Eszenyi Tisza 5:0

Ókemencei Kárpáti–Kereknyei Olimpik 0:3

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma