Minaji és ungvári győzelem

Az ukrán labdarúgó FavBet Liga 10. fordulójában a Dnyipro-1 csapatát fogadta a Minaji FC, és szeptember 13-a óta először sikerült nyernie a kárpátaljai csapatnak. A harmadosztályú bajnokságban szereplő Ungvári FC idegenben lépett pályára a Kárpáti Lviv vendégeként, ahol kiütéses győzelmet arattak a megyeszékhelyiek.

Az Ungvári Avangard Stadionban zárt kapuk mögött lépett pályára egymás ellen a Minaji FC és a Dnyipro-1 csapata. A vendégek viszonylag korán, a mérkőzés 15. percében előnyhöz jutottak, miután Koblenko értékesítette a csapata számára megítélt büntetőt. A minajiaknak még a félidő végén sikerült egyenlíteniük, mivel a hazaiak is büntetőhöz jutottak, amit Anatolij Nurijev lőtt a Dnyipro-1 kapujába. A 68. percben a vendégek gólszerzője, Koblenko a kiállítás sorsára jutott, így nagy lehetőséghez jutott Vaszil Kobin csapata. A 75. percben az Ung-vidékiek Pinyasko góljával megszerezték a vezetést, a 90. percben pedig Nurijev második góljával nőtt kétgólosra a hazaiak előnye. A 96. percben a Dnyipro-1 ismét tizenegyeshez jutott, amit Korkisko értékesített. A találkozó végeredménye 3:2 maradt, ezzel több, mint két hónap után nyert ismét a Minaji FC, és 9 pontjukkal a tabella 10. helyén tartózkodnak Kobinék. A következő fordulóban a Zorja Luhanszk látogat a megyeszékhelyre, majd a Sahtar Donyeck vendégeként lépnek pályára Nurijevék.

A Bajnokok Ligájában szereplő csapatok közül a Sahtar Donyeck meglepetésre 1:1-es döntetlent játszott hazai pályán az Olekszandrija ellen, a Dinamo Kijev pedig idegenben győzött két góllal az Ingulec vendégeként. A tabella élén így továbbra is a 23 pontos kijeviek állnak, akik három ponttal előzik meg legnagyobb riválisukat, az évek óta egyeduralkodó Sahtart. A Dinamo kedden az FC Barcelona csapatát fogadja, a Sahtar pedig a német Mönchengladbach együttesénél vendégszerepel szerdán.

Az ukrán harmadosztályú bajnokság 12. fordulójában az Ungvári FC a tavaly még Premier Ligás Kárpáti Lviv otthonába látogatott. Az ungváriak már az 1. percben vezetéshez jutottak, miután Pukánics Adrián volt eredményes. A második játékrészben négy vendég-gól is született, előbb Csonka (60. perc), majd Rjasko (63. perc), Tiscsuk (77. perc) és Beca (81. perc) is betalált a lembergi kapuba. Az ungvári csapat 19 pontjával a tabella 5. helyén áll, de két elhalasztott meccse is van a kárpátaljai csapatnak.

A magyar OTP Bank Liga 11. fordulójában a címvédő Ferencváros a Budapest Honvéd otthonába látogatott, ahol Heister bombagóljával 1:0-ra nyertek a Juventus elleni idegenbeli Bajnokok Ligája találkozóra készülő fővárosi zöld-fehérek. A 23 ponttal éllovas Fradi továbbra is magabiztosan vezeti a bajnokságot, még úgy is, hogy egy meccsel kevesebbet játszottak, mint a második és harmadik helyen álló 19-19 pontos Kisvárda és MOL Fehérvár csapata. A kisvárdaiak a Paksot, a székesfehérváriak pedig a Diósgyőrt győzték le a hétvégi fordulóban.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 13. forduló:

Kárpáti Lviv – Ungvári FC 0:5

Ukrán labdarúgó FavBet Liga, 12. forduló:

Minaji FC – Dnyipro-1 3:2

Ingulec – Dinamo Kijev 0:2

Sahtar Donyeck – Olekszandrija 1:1

Deszna – FK Lviv 0:1

Vorszkla Poltava – Kolosz Kovalyivka 3:0

Magyar labdarúgó OTP Bank Liga, 11. forduló:

Kisvárda – Paksi FC 3:1

Budapest Honvéd – Ferencvárosi TC 0:1

Mezőkövesd – MTK Budapest 0:1

Puskás Akadémia – Budafoki MTE 3:0

MOL Fehérvár – Diósgyőri VTK 3:0

Újpest FC – Zalaegerszegi TE – elhalasztva.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma