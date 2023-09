Nagydobronyi gólok az NB II-ben: Hidi M. Sándor kétszer is betalált

A Gyirmót FC Győr után a BVSC Zugló legyőzéséből is aktívan kivette részét a Vasas FC kárpátaljai játékosa, a nagydobronyi születésű Hidi M. Sándor, aki tehát egymás utáni két másodosztályú bajnokin is betalált aktuális ellenfele kapujába. A Vasas mindkét találkozót 2–0-ra nyerte meg, így csupán két pont a hátrányuk a feljutó helyen álló Győri ETO FC csapatával és a három kárpátaljai labdarúgót is foglalkoztató Nyíregyháza Spartacus együttesével szemben.

A listavezető Győri ETO FC a Siófok vendége volt, és bár kétszer is vezetést szerzett, a hazaiak mindkétszer egyenlíteni tudtak. Egészen a hajráig úgy tűnt, egy-egy ponttal gazdagodnak a felek, de a győriek a 90. és a 94. percben is bevették a siófoki kaput, és elvitték a három pontot. A győriekkel azonos pontszámmal álló Nyíregyháza a Mosonmagyaróvár ellen gyűjtötte be magabiztosan a három pontot. A nyírségieknél Mihajlo Rjasko végig a pályán volt, míg Jurij Toma ezúttal a kispadról nézte végig csapata sikerét, az aknaszlatinai Tamás Olivér pedig a 73. percben szállt be a játékba. A Kozármisleny a Pécset verte, nem is akárhogyan. A pécsiek az első nyolc fordulóban egyetlen gólt kaptak, most viszont a Mislenytől egy meccsen hármat, így sima hazai siker lett a vége. A vesztes mérkőzésen a 61. percben cserélték le a pécsiek tiszaújhelyi támadóját, Harsányi Istvánt.

A Vasas is begyűjtötte a három pontot, méghozzá a BVSC vendégeként, 2–0-s győzelmet aratva. A zuglóiak kezdték jobban a mérkőzést, alig öt perc elteltével a vezetést is megszerezhették volna, de Mészáros András közeli lövését Uram János bravúrral védte. A folytatásban többet birtokolták a labdát a vendégek, helyzetet azonban nem tudtak kialakítani, amikor pedig a BVSC átvette az irányítást, Hidi Patrik lövésénél ismét nagyot kellett védenie Uramnak. A zuglói szögletből viszont a Vasas szerzett gólt, Rab Boldizsár forintos labdáját Tóth Milán lőtte a léc alá (0–1). A fordulás után már hiányzott a lendület a BVSC játékából, a Vasas fokozta a nyomást, és Hidi M. Sándor villanásával megduplázta előnyét, a középpályás távolról lőtte ki nagy erővel a jobb alsó sarkot (0–2). Gergely Péter ráadásul megkapta második sárga lapját, vagyis megfogyatkozott a házigazda, amely nem tudott ritmust váltani, így a pontszerzésre sem volt esélye. Ahogyan a Gyirmót ellen, a Vasas ezúttal is rendkívül szervezetten, taktikusan játszott, és megérdemelt győzelmet aratott a BVSC otthonában. A Gyirmót FC Győr megszerezte az első győzelmét, a szintén szebb napokat megélt Ajkát győzte le 2–1-re. A Szeged kicsit kezd lemaradni az éllovasoktól, ezúttal a Tiszakécske otthonában botlottak: a 2–2-es végeredményt hozó találkozón az 55. percig volt pályán a nagybégányi Gajdos Zsolt. A Budapest Honvéd és a Budafok csütörtökön mérkőzik meg egymással.

A 9. forduló eredményei:

Nyíregyháza–Mosonmagyaróvár 2–0

BVSC-Zugló–Vasas 0–2

Gyirmót FC Győr–Ajka 2–1

Kozármisleny–PMFC 3–0

Csákvár–Kazincbarcika 0–0

Tiszakécske–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2–2

Siófok–Győri ETO FC 2–4

Szombathelyi Haladás–Soroksár 2–1

Csütörtök, 19.45: Budapest Honvéd–Budafok

A bajnokság állása:

1. Győri ETO FC 9 21–12 19 2. Nyíregyháza Spartacus 9 14–6 19 3. Vasas FC 9 20–9 17 4. Kozármisleny 9 15–9 17 5. Budafoki MTE 8 10–6 16 6. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 9 11–10 14 7. FC Csákvár 9 11–9 13 8. Pécsi MFC 9 4–4 13 9. Szombathelyi Haladás 9 12–14 12 10. Kazincbarcika 9 11–8 12 11. Soroksár SC 9 10–10 11 11. Budapest Honvéd 8 10–10 11 13. Tiszakécske 9 11–14 9 14. BFC Siófok 9 9–15 9 15. Gyirmót FC Győr 9 10–13 8 16. BVSC Zugló 9 7–16 6 17. FC Ajka 9 5–12 5 18. Mosonmagyaróvár 9 7–21 3

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma