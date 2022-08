NB I: a Fradi legyőzte a Puskást, kikapott Pakson a Vidi

A címvédő Ferencváros 1:0-ra legyőzte hazai pályán a Puskás Akadémiát a labdarúgó NB I nyitó fordulójának záró mérkőzésén. A rekordbajnok fővárosiak győztes találatát a mérkőzés hajrájában Zachariassen szerezte, Pászka beadását követően. A Paks megérdemelt, 2:0-s győzelmet aratott a MOL Fehérvár ellen. A Kisvárda 2:2-t játszott odahaza a Debrecennel, így a három európai kupaporondon szereplő magyar együttes közül csupán a Fradi tudott győzelemmel hangolni a következő nemzetközi kihívásra.

A Slovan elleni pozsonyi kezdőcsapathoz képest nyolc helyen változott a zöld-fehérek kezdője. Az első félidő nem hozott túl sok helyzetet, a 22. percben Pászka Lóránd érkezett jól középen a jobbról érkező beadásra, de ordító helyzetben nem találta el a labdát a felcsútiak kapuja előtt. A második félidőben majdnem a vendégcsapat szerzett vezetést, de éles szögből Mohamed Mezgrani nem tudta eltalálni az üres kaput. A játék színvonala nem emelkedett a második játékrészben sem, pontatlan volt mindkét együttes. Könnyen el is veszíthette volna a meccset a címvédő, ha a 77. percben az ukrán Artem Favorov belövi a büntetőt, és nem a lécet találja el. A sérülések miatti hosszabbításban a csereként beálló Kristoffer Zachariassen fejes góljával megnyerte a meccset a Ferencváros, így megtörte öt mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát a felcsútiak ellen.

Varga Barnabás ás Windecker József góljaival 2:0-ra győzött a Paksi FC a MOL Fehérvár ellen, így a Vidi vereséggel hangolt a moldovai ezüstérmes Petrocub elleni Konferencia Liga selejtezőre. A paksiaknál ezúttal nem volt a keretben az aknaszlatinai utánpótlás-válogatott Tamás Olivér.

Gólnélküli első félidőt követően a második játékrész elején hamar összejött a gól a Kisvárda–Debrecen mérkőzésen. A debrecenieknél a szünetben pályára küldött Gomes Sana elvesztette a labdát Driton Camajjal szemben, majd le is rántotta a montenegrói válogatott szélsőt, a tizenegyest pedig a sértett váltotta gólra. A válasz Szécsi Márktól érkezhetett volna, de közeli fejese fölé szállt, majd Dzsudzsák szabadrúgását és szögletét kellett megúsznia a házigazdának, hogy megóvja előnyét. A végén Hindrich Ottó kétszer is nagyot védett, de nem sokkal később Dzsudzsák már gólra váltotta a kapusról kipattanó labdát. Az őrült hajrának még nem volt vége: Rafal Makowski első kisvárdai góljával újra megvolt a hazai előny, és úgy tűnt, az ötödik, Debrecen elleni hazai meccsét is megnyeri a legutóbbi ezüstérmes, amely azonban a végén elszámította magát, túlságosan is kinyílt, így a hosszabbításban egy másik cserejátékos, Bárány Donát révén egyenlített a Loki. A hazaiak második góljánál a kárpátaljai Hei Viktor harciasságát is meg kell dicsérni, aki szép gólpasszt adott a lengyel támadónak. A vendégeknél a mérkőzésen nem volt a keretben a szintén kárpátaljai Kusnyír Erik.

Magyar labdarúgó OTP Bank Liga, 1. forduló:

Kisvárda FC – Debreceni VSC 2:2

Paksi FC – MOL Fehérvár 2:0

Ferencvárosi TC – Puskás Akadémia 1:0

Nyitókép: fradi.hu

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma