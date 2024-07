NB I: győzelemmel kezdett a Nyíregyháza és az MTK

Az MTK Budapest 1-0-ra nyert a Zalaegerszegi TE otthonában, az újoncok derbijén pedig a Nyíregyháza 2-1-re legyőzte a Győri ETO FC csapatát a magyar labdarúgó OTP Bank Liga 2024-2025-ös idényének első játéknapján. A nyíregyházi együttesben két kárpátaljai futballista is pályára lépett.

A mindkét oldalon sok hibát hozó első félidőben többet birtokolta a labdát az MTK, sokáig mégis a ZTE tűnt aktívabbnak. Az MTK első lehetőségére a 34. percig kellett várni, amikor Antonov lövését Gundel-Takács lábbal védte. A hazaiak hálóőre a játékrész hajrájában is többször hárított, a vendégek álltak közelebb a gólhoz, de gólnélküli döntetlennel zárult az első félidő. A fordulás után nem változott a játék képe, az MTK irányított, komolyabb helyzet nélkül. A második félidő egyik legnagyobb helyzete azután adódott, hogy Gundel-Takács rossz kirúgását követően Jurina elé került a labda, aki az üres kapu mellé gurított. Az utolsó percekben kissé megélénkült a játék, amikor már úgy tűnt, egyik csapat sem tudja a maga javára fordítani az állást, Stieber beadását követően Jurina fejese utat talált a kapuba, így végül az MTK örülhetett.

Lendületes, de sokszor pontatlan játék jellemezte a két újonc rangadóját, amelyet a vendéglátó Nyíregyháza enyhe mezőnyfölénye jellemzett. Az első félidő derekán Kovácsréti lövése után ért győri kezet a labda a tizenhatoson belül, hosszas videózás után ítélt büntetőt a játékvezető, a tizenegyest pedig belőtte a Szpari támadója. A folytatásban is a Nyíregyházánál volt többet a labda. Az első játékrész egygólos nyíregyházi előnnyel zárult. A fordulás után a félpályánál adott el egy labdát a szünetben kettős cserével frissítő Győri ETO védelme, gyors ellentámadásból pedig kétgólosra növelte előnyét a Nyíregyháza, miután Beke lőtt a hálóba. Gyurákovics bravúrja kellett ahhoz, hogy ne legyen még nagyobb a győriek hátránya, de a vendégek előtt is adódtak nagy lehetőségek. A montenegrói Krivokapic szép cselek után a tizenhatoson kívülről eleresztett lövésével szépített is az ETO, ezzel nyitottá vált a hajrá, újabb gól azonban már nem esett: kilencéves szünet után győzelemmel tért vissza az NB I-be a Nyíregyháza. A Szpari kárpátaljai játékosai közül Mihajlo Rjasko végig a pályán volt, Tamás Olivér pedig a 82. percben lépett pályára csereként.

Vasárnap további három mérkőzéssel folytatódik az NB I, a Debreceni VSC–Ferencvárosi TC találkozót pedig elhalasztották a hazai együttes kérése miatt.

OTP Bank Liga, 1. forduló:

ZTE – MTK 0–1

Nyíregyháza – Győri ETO 2–1

Vasárnap:

Diósgyőri VTK – Paksi FC

Kecskeméti TE – Fehérvár FC

Újpest – Puskás Akadémia

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma