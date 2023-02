NB I: magabiztos Fradi-siker Debrecenben, bajban a Vasas és a Honvéd

Az Európa-liga nyolcaddöntőjére készülő, listavezető Ferencvárosi TC egy pillanatig sem hagyott kétséget afelől, hogy sokkal jobb a dobogóra vágyakozó Debreceni VSC csapatánál, és a címvédő két góllal nyert idegenben Ryan Mmaee duplájával a labdarúgó NB I 21. fordulójában. Az újonc Kecskeméti TE kétgólos hátrányból felállva egyenlített az Újpest FC ellen, így a második helyre lépett fel a tabellán. A kiesőhelyeken továbbra is két fővárosi gárda, a Vasas és a Honvéd állnak, mindkét együttes egy-egy pontot gyűjtött be a hétvégi fordulóban.

Debrecenben 2019 augusztusa óta nem volt ennyi néző kíváncsi a Loki játékára, (akkor a Torino elleni Európa-liga selejtezőre látogattak ki több mint tízezren), a Fradi elleni találkozót tizenhárom ezren tekintették meg a helyszínen. A mérkőzésen a Ferencváros szerzett vezetést – Ryan Mmaee harmadik próbálkozása már sikeres volt, miután a marokkói támadó könyörtelenül a hálóba továbbította Baden Frederiksen pontos beadását. A vendégek irányították a játékot, ám igazán nagy lehetőséget nem tudtak kialakítani. Megelégelve az eredménytelen próbálkozásokat, Adama Traoré gondolta úgy, itt az ideje az átlövésnek, 23 méterről bombázta a labdát a lécre, a kipattanóra pedig Kristoffer Zachariassen startolt rá, ám nem tudta a kapuba kanalazni a labdát. Dibusz Dénesnek egy-két passzon kívül semmi dolga nem akadt a Fradi kapujában, mivel a hazaiaknak a találkozón egyetlen kaput eltaláló lövése sem volt. A 79. percben Traoré passzát követően Ryan Mmaee kiváló technikai megoldással tekerte a labdát a DVSC kapujába, amivel eldöntötte a mérkőzést. A debreceniek a 82. percben emberhátrányba is kerültek, de a vendégek nem tudták növelni előnyüket, maradt a 0–2. A Fradi győzelmével 16 pontosra növelte előnyét a Kisvárda előtt, a Debreceni VSC pedig maradt a negyedik helyen, 19 ponttal lemaradva a listavezetőtől.

A kiesés ellen küzdő Újpest FC már a 12. percben megszerezte a vezetést Simon Krisztián góljával a Kecskeméti TE otthonában. Az 52. percben Varga Balázs megduplázta csapata előnyét. A hazaiak nem adták fel, és jól szemlélteti harcosságukat, hogy a vendégek négy próbálkozásával szemben a kecskemétieknek 20 kapura lövése volt, amiből 13 el is találta a kaput. A hajrára fokozódtak az izgalmak, mivel Tóth Barna a 83. percben bepréselte a reményt adó gólt, és nem sokkal később Katona Bálint lábában már ott volt az egyenlítés is, de ott is maradt, mert Nikolics nagyot védett. Az újonc végül megérdemelten mentett pontot: Tóth Barna a ráadás utolsó pillanatában egy szögletet követően egyenlített.

A Paks 4–1-re nyert a Puskás Akadémia vendégeként, amihez nagyban hozzájárult a csereként beálló Böde Dániel, aki pályára lépését követően két nagyszerű góllal döntötte el a három pont sorsát. Az utolsó helyen álló Vasas egy pontot szerzett a Kisvárda ellen, de ez még kevés a kiesés elkerüléséért zajló küzdelemben. A mérkőzésen többször is szerencsésnek mondható Kisvárda győzhetett volna, de az utolsó percben Feczesin Róbert egyenlített (2–2). Hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a legutóbbi négy mérkőzésén veretlen Mezőkövesd Zsóry FC a kiesés elől menekülő, öt meccse nyeretlen, ezúttal aktívabban futballozó Budapest Honvéddal. A Zalaegerszeg együttese hosszú idő után lőtt újra gólt, de ezúttal kettőt is sikerült, sőt a három pont megszerzése is összejött: a ZTE 2–1-re megverte odahaza a Mol Fehérvárt, akik tavasszal ötödik bajnokijukon is győzelem nélkül maradtak.

A 21. forduló eredményei:

Mezőkövesd – Honvéd 0-0

Zalaegerszegi TE – Mol Fehérvár 2-1

Puskás Akadémia – Paksi FC 1-4

Vasas FC – Kisvárda 2-2

Kecskeméti TE – Újpest FC 2-2

Debreceni VSC – Ferencvárosi TC 0-2

A bajnokság állása:

1. Ferencvárosi TC 15 4 2 45–16 49 2. Kecskeméti TE 7 12 2 30–22 33 3. Kisvárda 8 8 5 34–35 32 4. Debreceni VSC 8 6 7 36–33 30 5. Puskás Akadémia 7 9 5 26–25 30 6. Zalaegerszegi TE 7 6 8 27–24 27 7. Mezőkövesd 7 6 8 23–27 27 8. Paksi FC 7 5 9 35–36 26 9. Újpest FC 6 5 10 26–37 23 10. Mol Fehérvár 5 6 10 25–31 21 11. Budapest Honvéd 4 7 10 22–35 19 12. Vasas FC 3 10 8 16–24 19

Nyitókép: fradi.hu

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma