Nemzetek Ligája – A nyolcból hét negyedöntős hely elkelhet

A nyolcból akár hét negyeddöntős hely is gazdára találhat a labdarúgó Nemzetek Ligájában az A divízió csütörtöktől szombatig tartó ötödik fordulójában.

Az első négy játéknap után a világ- és Európa-bajnok spanyolok, valamint a címvédő portugálok biztosították helyüket a legjobb nyolc között, hozzájuk csatlakozhat most öt válogatott is.

Az 1. csoportban csütörtökön olasz-francia rangadót rendeznek Milánóban. Ha a házgazdák nyernek, a belgák pedig nem szereznek pontot Isztambulban a pont nélkül sereghajtó törökök vendégeként, akkor az olaszországi összecsapás résztvevői továbbjutnak. Amennyiben a belgák legalább döntetlent játszanak Isztambulban, a törökök biztosan utolsók lesznek és a továbbjutás szempontjából is marad még nyitott kérdés a zárónapra.

A kettes számú csoport a leginkább kiegyenlített, ugyanakkor a pénteki holland-görög mérkőzés győztese már továbbjuthat a negyeddöntőbe, sőt egy döntetlen is elég lehet mindkét gárdának. A Jürgen Klopp irányította németek egy remélt belgrádi sikerrel jó helyzetbe hozhatják magukat az utolsó forduló előtt.

A hármas csoportban a már továbbjutott spanyolok a pont nélkül álló csehekhez látogatnak, míg a vb-bronzérmes angolok odahaza, a horvátok ellen biztosíthatják be helyüket a legjobb nyolc között.

A négyes számú kvartettben jelenleg a dánok állnak második helyen a portugálok mögött, de a skandinávok ezúttal épp a már Cristiano Ronaldo nélkül készülő luzitánok vendégei lesznek Bragában. Ez jó lehetőség a másik két csapatnak, a vb-negyeddöntős norvégoknak és a szintén hárompontos walesieknek arra, hogy utolérjék a dánokat: Haalandék Oslóban fogadják a szigetországiakat szombat este.

Az első két csapat minden csoportból a nyolc közé jut, a két legrosszabb negyedik kiesik a B divízióba, míg a másik két negyedik, valamint a két legrosszabb mérlegű harmadik helyen záró válogatottra márciusban osztályozó vár a B divízió négy csoportmásodikja ellen. Utóbbi csoportjaiból az elsők feljutnak a legjobbak közé.

Nemzetek Ligája, 5. forduló:

A divízió, 1. csoport (csütörtök):

Törökország-Belgium, Izmir 18.00

Olaszország-Franciaország, Milánó 20.45

Az állás: 1. Franciaország 10 pont, 2. Olaszország 7, 3. Belgium 6, 4. Törökország 0

A divízió, 2. csoport (péntek):

Hollandia-Görögország, Amszterdam 20.45

Szerbia-Németország, Belgrád 20.45

Az állás: 1. Hollandia 8 pont (7-5), 2. Görögország 8 (5-3), 3. Németország 5, 4. Szerbia 0

A divízió, 3. csoport (csütörtök):

Csehország-Spanyolország, Prága 20.45

Anglia-Horvátország, London 20.45

Az állás: 1. (és már negyeddöntős) Spanyolország 12 pont, 2. Anglia 9, 3. Horvátország 3, 4. Csehország 0

A divízió, 4. csoport (szombat):

Norvégia-Wales, Oslo 18.00

Portugália-Dánia, Braga 20.45

Az állás: 1. (és már negyeddöntős) Portugália 12 pont, 2. Dánia 6, 3. Norvégia 3 (6-8), 4. Wales 3 (2-5)

B divízió, 1. csoport (péntek):

Skócia – Észak-Macedónia, Glasgow 20.45

Szlovénia-Svájc, Maribor 20.45

Az állás: 1. Svájc 12 pont, 2. Szlovénia 7, 3. Skócia 4, 4. Észak-Macedónia 0

B divízió, 2. csoport (szombat):

Georgia-MAGYARORSZÁG, Tbiliszi 18.00 (+FOTÓ)

Észak-Írország – Ukrajna, Belfast 20.45

Az állás: 1. Észak-Írország 8 pont, 2. MAGYARORSZÁG 7, 3. Ukrajna 4, 4. Georgia 2

B divízió, 3. csoport (szombat):

Koszovó-Izrael, Pristina 15.00

Ausztria-Írország, Linz 20.45

Az állás: 1. Ausztria 8 pont, 2. Írország 5 (6-4), 3. Koszovó 5 (3-4), 4. Izrael 2

B divízió, 4. csoport (szombat):

Svédország – Bosznia-Hercegovina, Solna 20.45

Románia-Lengyelország, Bukarest 20.45

Az állás: 1. Svédország 10 pont, 2. Bosznia-Hercegovina 8, 3. Lengyelország 4, 4. Románia 0

C divízió, 1. csoport (csütörtök):

Albánia-Finnország, Tirana 20.45

San Marino-Fehéroroszország, Serravalle 20.45

Az állás: 1. Albánia 9 pont, 2. Fehéroroszország 7, 3. Finnország 7, 4. San Marino 0

C divízió, 2. csoport (csütörtök):

Örményország-Ciprus, Jereván 18.00

Montenegró-Lettország, Podgorica 20.45

Az állás: 1. Montenegró 10 pont, 2. Ciprus 7, 3. Örményország 4, 4. Lettország 1

C divízió, 3. csoport (péntek):

Moldova-Kazahsztán, Chisinau 18.00

Szlovákia – Feröer-szigetek, Kassa 20.45

C divízió, 4. csoport (péntek):

Bulgária-Izland, Plovdiv 20.45

Luxemburg-Észtország, Luxembourg 20.45

Az állás: 1. Izland 8 pont, 2. Észtország 6, 3. Bulgária 4, 4. Luxemburg 3

D divízió, 1. csoport (péntek):

Andorra-Gibraltár, Encamp 20.45

Az állás: 1. Málta 7 pont/3 mérkőzés, 2. Gibraltár 2/2, 3. Andorra 1/3

D divízió, 2. csoport (péntek):

Liechtenstein-Azerbajdzsán, Vaduz 20.45

Az állás: 1. Azerbajdzsán 5 pont/3 mérkőzés, 2. Litvánia 4/3, 3. Liechtenstein 1/2

Forrás: MTI

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