Nemzetek Ligája: kétgólos magyar győzelem Tbilisziben

A magyar labdarúgó-válogatott 2-0-ra győzött Georgia vendégeként szombaton a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban.

A magyar csapat a 73. percben szerzett vezetést az ötödik fordulós meccsen, mégpedig Szoboszlai Dominik szöglete után Sallai Roland fejese a korábban a Ferencvárosban futballozó Lasa Dvali válláról pattant a hálóba. A találkozót Varga Barnabás zárta le a 85. percben.

A sikerével első helyre ugró nemzeti együttes története során először győzött Georgiában. A kaukázusi ország gárdája továbbra is nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó a négyesben.

A magyarok kedden a hatodik, utolsó fordulóban a biztos feljutást jelentő csoportgyőzelemért fogadják az északíreket, akik ha pontokat veszítenek a 20.45-kor kezdődő, Ukrajna elleni meccsen, akkor három nap múlva Budapesten a pontosztozkodás már Rossi tanítványainak kedvezne, ellenkező esetben pedig a szigetországiaknak.

Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport, 5. forduló:

Georgia-Magyarország 0-2 (0-0)

Tbiliszi, Miheil Meszhi Stadion, 19 187 néző, v.: Ondrej Berka (cseh)

gólszerzők: Dvali (73., öngól), Varga B. (85.)

sárga lap: Citaisvili (61.), illetve Orbán (19.), Vitális (52.)

Georgia:

Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Dvali (Azarovi, 77.), Locsosvili – Csakvetadze (Zivzivadze, 77.), Mekvabisvili – Kvernadze (Guliasvili, 90.), Gagnidze (Jegojan, 77.), Citaisvili (Davitasvili, 63.) – Mikautadze

Magyarország:

Tóth B. – Osváth (Bolla, 70.), Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Vitális (Tóth R., 70.) – Sallai (Pető, 87.), Szoboszlai, Nagy Zs. (Csongvai, 61.) – Varga B. (Szendrei, 87.)

II. félidő:

A magyarok bemelegítését kisebb közjáték zavarta meg, ugyanis egy néző Szoboszlaihoz próbált odarohanni, de ezt a másodedző Szalai Ádám akadályozta meg. Noha az európai szövetség fegyelmi határozata nyomán vendégszurkolók nem lehettek volna jelen a találkozón, mégis több száz magyar drukker az egyik kapu mögött összeverődve hangosan bíztatta a nemzeti együttest, ugyanis a georgiai szervezők nem gördítettek akadályt még azon nézők bejutása elé sem, akik magyar sálat viseltek vagy éppen zászlót tartottak a kezükben. A meccs előtt egyperces gyászszünetet tartottak az októberben 54 évesen elhunyt, 69-szeres válogatott Giorgij Nemszadze emlékére.

Sokkal jobban kezdett a hazai együttes, amely minden egyes labdaszerzése után rendkívül gyors akciókat vezetett, ezek igencsak veszélyesek voltak, így Tóth Balázsnak már az első percben védenie kellett, a többi esetben pedig vagy blokkolták a lövést a védők, vagy az utolsó pillanatban sikerült szerelniük.

Az első magyar gólszerzési kísérletre majdnem negyedórát kellett várni, ekkor Sallai vette célba 20 méterről a kaput, de Mamardasvili hárított. Innentől nemcsak stabilabbá, hanem kezdeményezőbbé is vált a magyarok játéka. Az első húsz perc legrosszabb híre magyar szempontból Orbán sárga lapja volt, mert így az RB Leipzig légiósa kihagyja az északírek elleni meccset.

Az első félidő második fele többnyire a két tizenhatos közötti mezőnyjátékkal telt, helyzetek szinte egyáltalán nem voltak, de ígéretes akciók is csak elvétve. Az egyik ilyen végén Dvali vetődött Varga közeli próbálkozásába, majd Mamardasvili védte Nagy Zsolt fejesét. Az utolsó percekben Georgia állt közelebb a vezetéshez, ugyanis Locsosvili betalált, de lesről, míg Kvernandze a kapu torkából sem tudott a hálóba fejelni, így gól nélküli döntetlennel vonultak a csapatok pihenőre.

A második játékrészt Vitális távoli lövése és Mamardasvili újabb védése vezette fel, pár perccel később az AEK Athén középpályása műesésért kapott sárga lapot, így ő sem játszhat a keddi zárókörben. A túloldalon Mikautadze kiugrása okozott izgalmat, de a beragadó Csinger remekül ért vissza, így még idejében tisztázott. Mindkét fél igyekezett támadólag fellépni, valamelyest a magyarok tűntek veszélyesebbnek, ezt jelezte Szoboszlai szöglete után Orbán bal alsó sarokba tartó fejese, melyet egy védő a gólvonalról vágott ki. Később Sallai beadásából pedig majdnem öngól született, Mamardasvili nyújtózkodva ütötte ki a megpattanó labdát, majd Varga tévesztett célt fejjel.

A magyarok erőfeszítései kisvártatva eredményre vezettek, Sallai megpattanó fejese talált utat a hazai kapuba. A hosszabbítással együtt hátralévő húsz percben Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai visszaálltak, így védekezésre kényszerültek. Amíg a hazaiak ezt kihasználva csak veszélyes támadásokig jutottak, addig a magyarok ziccerig játszott kontrából lezárták az összecsapást Varga góljával. A magyar válogatott olasz szakvezetője az utolsó percekben így két újoncot is avatott Pető Milán és Szendrei Ákos személyében, akik majdnem egy újabb gólt is összehoztak, Mamardasvili bravúrja akadályozta meg, hogy előbbi passzából az utóbbi eredményes legyen.

Forrás: MTI

Nyitókép: Szoboszlai Dominik (j) és a georgiai Georges Mikautadze a labdarúgó Nemzetek Ligája B divízió ötödik fordulójában Tbilisziben 2026. november 14-én. Forrás: MTI/Illyés Tibor

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