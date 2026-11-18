Az ukrán válogatott 1-0-ra legyőzte a szlovákiai Nagyszombatban a georgiai csapatot kedden a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójának hatodik, utolsó fordulójában, s így a harmadik helyen végzett a 2. csoportban, a kaukázusi együttes pedig szerzett gól nélkül fejezte be a sorozatot.

Danyilo Szikan, az Anderlecht támadója az első percben betalált, ami elegendő volt az ukránok sikeréhez.

A csoportból az első helyezett északír válogatott feljutott az A divízióba, a második magyar csapat osztályozót játszik az élvonalba kerülésért, a harmadik ukránok a második vonalban maradtak, míg a negyedik Georgia a bennmaradásért lép pályára osztályozón.

Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport, 6. forduló:

Ukrajna-Georgia 1-0 (1-0)

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gól: Szikan (1.)

piros lap: Locsosvili (91., Georgia)

korábban:

MAGYARORSZÁG – Észak-Írország 1-1 (1-0)

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gól: Varga B. (35.), illetve Devenny (65.)

A csoport végeredménye:

1. Észak-Írország 6 3 3 – 6-1 12 pont – feljutott

2. MAGYARORSZÁG 6 3 2 1 6-3 11 – osztályozó a feljutásért

3. Ukrajna 6 2 1 3 3-6 7

4. Georgia 6 – 2 4 0-5 2 – osztályozó a bennmaradásért

Nyitókép: УАФ

MTI

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