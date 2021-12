Női kézilabda-vb: Dél-Korea legyőzésével búcsúzott a magyar csapat

Megnyerte a magyar válogatott a Dél-Korea elleni középdöntős mérkőzést a spanyolországi női kézilabda-világbajnokságon. Ezzel az eredménnyel a tornát a 10. vagy a 11. helyen fejezi be a magyar együttes.

Márton Gréta jó befejezéseinek köszönhetően háromgólos vezetéssel kezdtek a magyar lányok, majd becsúszott pár támadásbeli pontatlanság, a túloldalon pedig a rövid ápolásból visszatérő Li irányításával egyenlített Dél-Korea (7:7). Az elején jobbátlövőben szereplő Háfra Noémi sokat hozzá tudott tenni a játékhoz, gólerős volt, és a társait is jól szolgálta ki. A félidő második felében gólpárbaj indult, elvétve voltak kivédekezett támadások, ellenben mindkét oldalon szép találatoknak tapsolhattak a nézők. Látszott, hogy mindkét csapat felszabadultan játszhatott. Golovin Vlagyimir pluszbeállót hozott be a kapus, Bíró Blanka helyett, a szünet előtti, sokszor kaotikus percekben több ziccert is rontott az ellenfél, így 18:15-ös magyar vezetésnél mehettek pihenőre a csapatok.

A dél-koreaiak kipukkadtak a második félidőben, a magyar lányok pedig egy jó szakasszal tovább növelték a különbséget a szünet után. Háfra megszórta magát, a koreaiak csak elvétve tudták szabályosan megállítani, de a másik lövőben Kácsor Grétának is voltak szép megmozdulásai. Jellemző momentum, hogy Golovin először a 46. percben, kilencgólos vezetésnél kért időt. A magyar válogatott végül magabiztos játékkal, 35:28-ra nyert, így emelt fővel zárhatták le a tornát.

A magyar válogatott négy győzelemmel és két vereséggel összesítésben a 10. vagy a 11. helyen fejezi be a világbajnokságot – attól függően, hogy a középdöntős csoportok harmadik helyein végző csapatok között hányadik helyen végez. Bíró Blankáék a 10. helyen zárnak, ha a hétfői szerb–szlovén meccsen Szerbia nem nyer legalább 13 góllal, szóval szinte borítékolható a magyar csapat 10. helye.

Eredmények:

Magyarország – Dél-Korea 35:28

Csehország – Kongói Köztársaság 24:21

Dánia – Németország 32:16

A csoport végeredménye: 1. Dánia 10 pont, 2. Németország 8 p., 3. Magyarország 6 p., 4. Dél-Korea 4 p., 5. Csehország 2 p., 6. Kongó 0 p.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma