Nyert a Honvéd és az Újpest is, Juve-zakó hazai pályán

A magyar labdarúgó OTP Bank Liga elhalasztott mérkőzésein a kieséstől menekülő

Budapest Honvéd és az Újpest FC is begyűjtötte a három pontot. Az olasz Serie A 14.

fordulójában az emberhátrányban játszó Juventus háromgólos vereséget szenvedett

hazai pályán a Fiorentinától. A listavezető AC Milan nagy csatában múlta felül a Laziot,

az Inter pedig Veronában nyert.

A Budafoki MTE utoljára október 25-én győzött a bajnokságban, és utóbbi nyolc meccsén

csupán két pontot szerzett. A Honvéd, mióta Pisont István vezetőedző átvette a csapatot,

három meccsen négy pontot szerzett, így mindkét csapat számára létfontosságú volt a

győzelem. A Budafok nagyon jól kezdte a

hazai találkozót, mivel Skribek már az első percben megszerezte a vezetést egy távoli lövéssel

(1:0). A Honvéd a félidő hajrájában, a 45. percben jutott büntetőhöz, amit Gazdag értékesített

(1:1). A második félidőben mindkét csapat küzdött a győzelemért, de gólt csak a vendégek

tudtak szerezni, a 68. percben Balogh Norbert talált be a budafoki kapuba (1:2). A hazaiak

viski játékosa, Takács Ronald ezúttal nem lépett pályára, ahogy a Honvéd tartalékkapusa, az

ungvári Nagy Sándor sem, aki még egyetlen alkalommal sem védte a kispestiek kapuját az

NB I őszi szezonjában.

Az Újpest FC úgy tűnik, kezd magára találni, mivel harmadik meccsükön maradtak

veretlenek a lila-fehérek. Ezúttal a jó formában lévő Zalaegerszegi TE ellen győztek 3:2

arányban hazai pályán a fővárosiak. A hazaiak Csongvai fejesével szerezték meg a vezetést a 35. percben, amire hat perccel később Könyves válaszolt (1:1). A 62. percben Tallo is fejjel

volt eredményes (2:1), amire még két perc elteltével Favorov válaszolt (2:2), de a 66. percben

az elefántcsontparti csatár második góljára már nem érkezett válasz zalaegerszegi részről

(3:2). Hiába támadtak a vendégek az utolsó másodpercekig, az Újpest otthon tudta tartani a

három pontot.

A tabellán annyi változás történt, hogy a Honvéd és a Budafok helyet cseréltek, így már a 15

pontos újonc áll kieső helyen. A kilencedik Újpestnek 19, a tízedik Honvédnak pedig 17

pontja van. A sereghajtó 10 pontos Diósgyőri VTK január 20-án pótolja elhalasztott

mérkőzését az éllovas Ferencváros ellen.

Az olasz labdarúgó Serie A 14. fordulójában a Juventus már a 3. percben hátrányba került

hazai pályán a Fiorentina ellen, majd a 18. percben Cuadrado piros lapja után

emberhátrányban is voltak a Zebrák. A játékvezető nem volt a helyzet magaslatán, mivel

legalább két jogos büntetőtől fosztotta meg a hazai csapatot, és több téves ítélete is született,

amivel befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét. A Fiorentina kihasználva a hazaiak védelmi

hibáit, még két gólt szerzett, és kiütötte a Juventust. Az éllovas AC Milan nagy csatában 3:2-

re legyőzte a Lazio csapatát, az Inter pedig Veronában nyert 2:1-re. Az Atalanta nagy

meglepetésre 2:2-es döntetlent játszott a Bologna vendégeként, az AS Roma pedig 3:2-re

győzött a Cagliari ellen, a Napoli pedig 1:1-es döntetlent játszott a Torinóval. A tabella élén a

34 pontos AC Milan áll, városi riválisa, a 33 pontos Inter és a 27 pontos AS Roma ellen. A

Napoli az ötödik, a Juventus pedig a hatodik helyen áll, kilenc illetve tíz ponttal lemaradva az

éllovastól.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma