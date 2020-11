Nyolc perc alatt hármat kapott a Minaji FC

Az ukrán labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában sima vereséget szenvedett hazai pályán a Minaji FC csapata az Európa Ligában szereplő Zorja Luhanszk ellen. A Dinamo Kijev és a Sahtar Donyeck is győzni tudott, így maradt közöttük a három pont különbség a fővárosiak javára. A magyar labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójában ferencvárosi győzelem született az örökrangadón, ahol a zöld-fehérek 2:0-ra múlták felül az MTK csapatát.

A Minaji FC az első félidei gólnélküli állást követően a második játékrész elején gyorsan összeomlott. Nyolc perc alatt három gólt kapott a kárpátaljai csapat, amire nem tudtak válaszolni Vaszil Kobinék. Az 53. percben Kocsergin kezdte meg a gólgyártást, majd az 59. percben Ivanisenya növelte kétgólosra a vendégek előnyét. A Zorja harmadik gólját a Sahtar korábbi játékosa, a rutinos Olekszandr Gladkij szerezte a 61. percben. Az eredmény ezután már nem változott, az Ung-vidéki gárda 3:0-s vereséget szenvedett hazai pályán, és már csak három ponttal előzik meg a sereghajtó Rukh Lviv csapatát.

A Dinamo Kijev Cigankov és Verbic góljaival 2:0-ra győzte le hazai pályán a harmadik helyen álló Vorszkla Poltavát, a Sahtar Donyeck pedig 1:0-ra diadalmaskodott a Dnyipro-1 vendégeként Tete 88. percben szerzett találatával.

A tabella élén a 26 pontos Dinamo Kijev áll, megelőzve a 23 pontos Sahtart és a 19 pontos Vorszklát. A Minaji FC 9 pontjával a tizenegyedik helyet foglalja el, megelőzve a 8 pontos Dnyipro-1, a 7 ponttal álló FK Lviv és a 6 ponttal szerénykedő sereghajtó Rukh Lviv csapatát.

A magyar OTP Bank Liga 12. fordulójában az FC Barcelona elleni Bajnokok Ligája találkozóra készülő Ferencvárosi TC az MTK Budapestet fogadta a Groupama Arénában. Az örökrangadón ezúttal is a zöld-fehérek diadalmaskodtak. Az MTK 2009 óta nem tud nyerni a Fradi otthonában, és hazai pályán is utoljára 2016-ban győztek a kék-fehérek. Az FTC a 40. percben egy nagy védelmi hibát kihasználva szerezte meg a vezetést, a hazaiak gólját Tokmac Nguen lőtte. A második félidőben többször is növelhette volna előnyét a Fradi, de ez csak a 75. percben sikerült, amikor az egy perccel korábban becserélt Baturina volt eredményes. A hazaiaknál a 81. percben pályára lépett a hónapok óta sérült Varga Roland is, a munkácsi születésű Igor Haratyin pedig végigjátszotta a mérkőzést. A 26 pontos Ferencváros így továbbra is négy ponttal vezeti a tabellát a MOL Fehérvár előtt, sőt Rebrovéknak még egy elhalasztott mérkőzésük is van. A harmadik helyen álló Kisvárdának 20 pontja van, a két sereghajtó pedig a 10 pontos Diósgyőr és a 9 pontos Budapest Honvéd.

Ukrán labdarúgó FavBet Liga, 11. forduló:

Minaji FC – Zorja Luhanszk 0:3

Dianmo Kijev – Vorszkla Poltava 2:0

Dnyipro-1 – Sahtar Donyeck 0:1

Olekszandrija – Rukh Lviv 0:0

Ingulec – Olimpik Donyeck 2:1

Kolosz Kovalyivka – Deszna Csernyihiv 1:1

FK Lviv – Mariupol 1:3

Magyar labdarúgó OTP Bank Liga, 12. forduló:

Ferencvárosi TC – MTK Budapest 2:0

Budapest Honvéd – Puskás Akadémia 0:1

Mezőkövesd – Diósgyőri VTK 2:1

MOL Fehérvár – Zalaegerszegi TE 2:0

Kisvárda – Budafoki MTE 0:0

Újpest FC – Paks 1:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma