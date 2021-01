Ötödik helyen zárta a világbajnokságot a magyar válogatott

Az Egyiptomban zajló férfi kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjében a magyar válogatott hosszabbítás után 35:32-re kikapott a hatszoros világbajnok Franciaországtól, és az ötödik helyen zárta a tornát. Az 1986-os ezüstérem és az 1997-es negyedik hely után minden idők harmadik legjobb magyar vb-szereplése volt a mostani.

Nagyon jól kezdte a franciák elleni negyeddöntőt a magyar válogatott, míg az ellenfél pontatlan lövésekkel indított, és az ötödik percben találtak csak be először a remekül védő Mikler Roland kapujába. Hibátlan helyzetkihasználással 7:1-re elhúzott a magyar csapat, de a hatgólos előny nem tartott ki sokáig, 9:3-mas vezetést követően kilenc perces magyar gólcsend következett, és egy 5:0-s széria után 9:8-ra fel tudtak zárkózni a franciák. Ennek ellenére Gulyás István nem kért időt, pedig rengeteg labdát adott el csapata, amit a franciák góllal büntettek. Bóka Bendegúz kilencperces gólcsendet tört meg, a másik szélen ellenben Rodríguez Pedro több lehetőségét is elpuskázta. A 26. percben Sipos Adrián már a második két percét gyűjtötte be. A hullámvölgyön túljutva Lékai Máté ötödik góljával 14:12-re vezetett a szünetben Magyarország, amihez nagymértékben hozzájárult, hogy Mikler tíz védésig jutott el harminc perc alatt.

A 40. percben Valentin Porte lerohanás végén lőtt góljával először vezettek a franciák (20:19). Ezután sorozatban négyet lőttek válasz nélkül, magyar részről Szita Zoltán gólja szakította meg ezt a rossz periódust. A játék képe azonban megváltozott, a magyar csapat futott az eredmény után. A nagyszerűen játszó Bóka duplájával tíz perccel a vége előtt egyenlítettek Gulyás tanítványai, utána viszont hárommal elléptek a franciák (28:25). Hatalmasat küzdött az utolsó percekben a magyar válogatott, labdákat szerezve fél perccel a rendes játékidő vége előtt sikerült egyenlíteni (30:30). A hosszabbításban, bár a magyar csapat szerezte meg a vezetést, végül a franciák vették át az irányítást, és 35:32-re megnyerték a mérkőzést. Magyarország válogatottja az ötödik helyen végzett, ami így is hatalmas előrelépés a 2019-es tizedik helyhez képest, és jó előjel a magyarországi rendezésű Európa-bajnokság előtt. A spanyolok viszonylag simán, öt góllal verték Norvégiát, a svédek tizenkét góllal ütötték ki Katart, a címvédő dánok pedig hetesekkel múlták felül a házigazda Egyiptom gárdáját.

Az elődöntőben a franciák a svédekkel, a spanyolok pedig a dánokkal találkoznak. Az ötödik helyért nem rendeznek helyosztókat, így az eddigi összesített eredménye alapján Magyarországé lett az előkelő pozíció, megelőzve a hatodik helyezett Norvégiát, a hetedik Egyiptomot és a nyolcadik Katart. A németek a tizenkettedik, az oroszok a tizennegyedik, a horvátok pedig a tizenötödik helyen végeztek a harminckét csapatos mezőnyben. Az ukrán férfi kézilabda-válogatott ezúttal sem jutott ki a világversenyre, és története során csupán kétszer járt világbajnokságon, először 2001-ben, utoljára pedig 2007-ben.

Férfi kézilabda-világbajnokság, negyeddöntők:

Franciaország–Magyarország 30:30, hosszabbítás után: 35:32

Dánia–Egyiptom 28:28, büntetőkkel: 39:38

Spanyolország–Norvégia 31:26

Svédország–Katar 35:23

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma