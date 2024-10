Rodri kapta 2024-ben az Aranylabdát

Az előzetes várakozásokkal ellentétben mégsem a Real Madrid brazil sztárja, Vinícius Jr. kapta 2024-ben az Aranylabdát, hanem a Manchester City Európa-bajnok középpályása, Rodri.

Az Aranylabda-szavazás végeredménye: 1. Rodri (spanyol, Manchester City)

2. Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid)

3. Jude Bellingham (angol, Real Madrid)

4. Dani Carvajal (spanyol, Real Madrid)

5. Erling Haaland (norvég, Manchester City)

6. Kylian Mbappé (francia, Paris Saint-Germain/Real Madrid)

7. Lautaro Martínez (argentin, Internazionale)

8. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)

9. Toni Kroos (német, Real Madrid, már visszavonult)

10. Harry Kane (angol, Bayern München)

Noha az elmúlt hónapokban a külföldi sportsajtó már biztosra vette, hogy a madridiakkal Bajnokok Ligája-győztes, valamint spanyol bajnok Vinícius Jr. diadalmaskodik 2024-ben a France Football szavazásán, a díjátadó napján elkezdtek záporozni a híresztelések, miszerint mégsem a brazil támadót illeti majd meg az elismerés.

Ezt a transzferguru Fabrizio Romano is megerősítette délután, hozzátéve, hogy Madridban heves indulatokat váltott ki a döntés, s emiatt a „királyi gárda” vezetősége úgy döntött, egyetlen Real-képviselő s játékos sem vesz részt a hétfő esti gálán. Ez végül így is történt annak ellenére is, hogy az év legjobb edzőjének Carlo Ancelottit választották.

A 28 esztendős Rodri kulcsembere volt a végül Európa-bajnoki címet szerző spanyol válogatottnak – hogy mennyire is fontos láncszem volt, jól mutatja, hogy a FIFA a finálét követően a középpályást választotta meg a kontinenstorna legjobb játékosának. Rodrit emellett klubszinten sem kerülték el a sikerek, hiszen a Manchester Cityvel Premier League-et, klubvilágbajnokságot és Európai Szuperkupát nyert – a City a Bajnokok Ligájában a 2023-as diadal után a negyeddöntőben búcsúzott a későbbi győztes Real Madriddal szemben –, védekező középpályás létére pedig 10 találat mellett 14 gólpassza is volt a France Football által vizsgált 2024-es etapban.

Rodri ezzel a harmadik spanyol labdarúgó lett, aki Aranylabdát kapott: ezt megelőzően Alfredo Di Stéfano kétszer (1957, 1959), illetve Luis Suárez (1960) zárt az élen a voksoláson. Ő viszont az első manchester City-játékos, aki kiérdemelte a neves elismerést.

A nőknél a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is a Barcelona játékosa, Aitana Bonmatí diadalmaskodott.

A legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díjat, a Kopa-trófeát – amelyről az eddigi Aranylabda-győztesek szavaztak – az FC Barcelonát erősítő, 17 éves Eb-győztes, Lamine Yamal nyerte el. Ő az első 18 éven aluli futballista, aki megkapta ezt az elismerést.

A negyedszer odaítélt, legjobb kapusnak járó Jasin-díjat az Aston Villa argentin világbajnok hálóőre, Emiliano Martínez érdemelte ki, sorozatban másodszor. A legjobb csatárnak járó Gerd Müller-trófeát az 52 találatot szerző Harry Kane, a Bayern München angol válogatott támadója, valamint Kylian Mbappé, a Real Madrid francia válogatott futballistája megosztva kapta. A legjobb edzőnek járó, mostantól Johann Cruyff-díjnak nevezett elismerést a nőknél Emma Hayes nyerte el.

A szociális és jótékonysági projektekben kiemelten tevékeny labdarúgónak megítélt Sócrates-díj, amelyet a 1970-es és 80-as évek kiváló brazil futballistájáról neveztek el, Jennifer Hermosóhoz, a spanyol válogatott és a mexikói Tigres játékosához került.

A France Football 2016 óta ismét nem a FIFA-val együttműködve, hanem az 1956 és 2009 között hagyományosan, azaz önállóan ítéli oda az év legjobbjának az Aranylabdát – az idei volt a 68. alkalom. A díjátadót most először az európai szövetség társszervezőként segítette.

Fotó: EPA/MOHAMMED BADRA

Az m4sport.hu nyomán