Tizenegyesekkel nyert, így egy győzelemre az élvonaltól a Minaji FC

Az ukrán labdarúgó-bajnokság élvonalából kizárt Dnyipro-1 helyére négy együttes pályázik, amelyek közül a négyestorna győztese nyerheti el az élvonalbeli tagságot. A feljutásért a bajnokságból kieső Minaji FC és a Metaliszt 1925 Harkiv, továbbá a másodosztályban a harmadik illetve negyedik helyet elérő Livij Bereh és az Epicenter csapata küzdhet meg.

Korábban a Livij Bereh és az Epicenter is osztályozót játszhatott a feljutásért. Az Epicenter a Veresz Rivne, a Livij Bereh pedig az Obolony Kijev ellen veszítette el az élvonalbeli tagságért vívott párharcot. A négyestornán a Livij Bereh a Metaliszt 1925 Harkiv csapatával került össze. A kijeviek a 46. percben szereztek vezetést, de a 95. percben egyenlített a harkivi együttes. A rendes játékidőt követő tizenegyespárbajban a Livij Bereh játékosai pontosabbak voltak, így ők jutottak be a keddi döntőbe.

A Minaji FC már a 12. percben hátrányba került az Epicenter ellen, de hét perccel később Vakula góljával egyenlő volt az állás. Az 57. percben Prikna a vezetést is megszerezte csapata számára, de tíz perc elteltével egyenlített az Epicenter. A 77. percben a fordítás is összejött a hazaiaknak, de a 85. percben az első góljuk szerzője, Mironyuk piroslapot kapott. A kárpátaljai gárda a 87. percben Remenyak révén egyenlített, így jöhetett a tizenegyespárbaj. A minajiak mind az öt tizenegyest belőtték, az Epicenter játékosai viszont hibáztak, ezzel az Ung-vidékiek jutottak be a keddi döntőbe.

Ukrán labdarúgó Premier Liga, pótselejtező:

Livij Bereh – Metaliszt 1925 Harkiv 1–1, tizenegyesek után 5–4

Epicenter – Minaji FC 3–3, tizenegyesek után 3–5

Döntő:

Livij Bereh – Minaji FC

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: zaf.org.ua