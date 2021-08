Továbbjutott, így ismét BL-csoportkörös lehet a Fradi

A Bajnokok Ligája csoportköréért játszhat a magyar bajnok Ferencvárosi TC, amely csak egy góllal kapott ki a hazai kétgólos siker után a cseh bajnok Slavia Prahától. Ez a siker azt is jelenti, hogy az Európa-liga csoportkörébe már akkor is bekerülnek a zöld-fehérek, ha elveszítik a következő párharcot, amelyet a CFR Kolozsvárt legyőző svájci bajnok Young Boys gárdájával vívnak meg.

A találkozó első húsz perce után jegyezhettük fel az első igazi gólhelyzetet. Tokmac Nguen sebességére alapozva kontratámadást vezetett a Fradi, a norvég támadó ki is lépett a hazai védők közül, de az első összecsapáson óriási potyagólt kapó Ondrej Kolár bravúrral, lábbal védett. Furcsamód a védés után nem következett szöglet. A Slavia a mezőnyben többet birtokolta a labdát az első harminc percben, de igazán nagy helyzete ekkor még nem volt, viszont egyre nagyobb mezőnyfölénybe kerültek, és az első nagy lehetőségét azonnal gólra váltották: a 36. percben Lukas Masopust talált be Dibusz Dénes kapujába (1:0). Az első félidő végén Botka Endre egyenlíthetett volna, de a fejese nem találta el a kaput.

A második félidőben sokkal nehezebb dolga volt a ferencvárosiaknak, mivel a cseh bajnok szinte a kapuja elé szegezte a vendégeket. Ennek ellenére mégsem sikerült gólt szereznie a hazai csapatnak, amihez szükség volt Dibusz védéseire is. Érdekesség, hogy a durván játszó hazaiak 15 elkövetett szabálytalanság után mindössze egy sárgát kaptak, a magyar csapat játékosait pedig 13 szabálytalanságért hét sárgával és egy pirossal büntette a német játékvezető. Eldar Civicet a 84. percben állította ki a bíró, így a találkozó végén még nehezebb volt megtartani előnyét a Fradinak. Végül sikerült a bravúr, ezzel már biztos az Európa-liga csoportkör, viszont ha az utolsó párharcát is megnyeri az FTC, akkor a tavalyi szezonhoz hasonlóan idén is a Bajnokok Ligája csoportkörében folytathatják a szereplést. A Ferencváros ellenfele a Kolozsvárt búcsúztató svájci bajnok Young Boys lesz.

Idegenbeli 2:1-es győzelme után Kijevben is ugyanilyen arányban tudott nyerni a Sahtar Donyeck a Genk ellen. Az ukrán ezüstérmes góljait Traore és Antonio szerezték. A vendégek a 90. percben szépítettek Dessers találatával. A Sahtar következő ellenfele a Sparta Praha ellen kettős győzelemmel továbbjutó francia AS Monaco lesz. A rájátszás párosításai a következők:

Young Boys (svájci) – Ferencvárosi TC

Monaco (francia) – Sahtar Donyeck

Benfica (portugál) – PSV Eindhoven (holland)

Malmö (svéd) – Ludogorec (bolgár)

Salzburg (osztrák) – Bröndby (dán)

Sheriff Tiraspol (moldáv) – Dinamo Zagreb (horvát)

Bajnokok Ligája, 3. selejtezőkör:

Slavia Praha (cseh) – Ferencvárosi TC 1:0, összesítésben 1:2

Sahtar Donyeck – Genk (belga) 2:1, összesítésben 4:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma