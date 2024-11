Újabb minaji vereség a másodosztályban

Az ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Minaji FC az Epicenter után a Metaliszt Harkiv „otthonában” (a találkozónak az ungvári Avangard Stadion adott otthont) is sima vereséget szenvedett. Ezzel eldőlt, hogy az alapszakasz utolsó mérkőzése tétnélküli lesz az Ung-vidékiek számára, mivel már biztosan nem kerülhetnek a rájátszás felsőházába. A Minaji FC a továbbiakban a másodosztályú tagságának megőrzéséért harcolhat.

A Minaji FC, miután kiütéses vereségbe szaladt bele a feljutásért küzdő Epicenter vendégeként, a Metaliszt Harkiv „otthonában” is sima vereséget szenvedett. Az Ung-partiak jó sorozatban voltak, mivel a listavezető Agrobiznesz Volocsiszk ellen sikerült két góllal nyerniük, majd a hetedik helyen álló Pogyillja Hmelnickij otthonában is győzelemmel, ráadásul kapott gól nélkül zárták találkozójukat (0–1). A Niva Ternopil otthonából is ponttal tértek haza az ungváriak, bár ott a győzelem lett volna a kárpátaljai csapat célja (1–1).

Az ungvári mérkőzésen a 25. percben szereztek vezetést a papíron hazaiak, majd a 38. percben sikerült megduplázniuk előnyüket. A találkozó hajrájában harmadik góljukat is meglőtték a harkiviak, ezzel bebiztosították negyedik helyüket a tabellán. Tehát a feljutásért küzdhet a nagymúltú Metaliszt Harkiv együttese, míg a Minaji FC a másodosztályban való bennmaradásért játszhat tavasszal az alsóházban.

A következő fordulóban a már biztos felsőházi tagsággal rendelkező Bukovina Csernyivcit fogadja a kárpátaljai gárda, majd a rájátszás küzdelmeivel folytatódik a bajnokság. Az alapszakasz utolsó fordulója előtt az utolsó öt meccsén nyeretlen Agrobiznesz Volocsiszk áll az A csoport élén, de mivel már nem lépnek pályára, így az Epicenter még megelőzheti őket. A harmadik helyet a Bukovina Csernyivci, a negyediket pedig a Metaliszt Harkiv foglalja el, míg a Minaji FC a hatodik pozíciót birtokolja a nyolccsapatos csoportban, és ugyanúgy 13 pontja van, mint az utolsó előtti Prikarpattya Ivano-Frankivszk gárdájának.

Ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokság, A csoport, 15. forduló:

Metaliszt Harkiv – Minaji FC 3–0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: zaf.org.ua