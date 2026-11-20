Összesen 41 játékos kapott lehetőséget az ukrán labdarúgó-válogatottban 2026-ban. A keret tagjainak átlagéletkora 26 év volt, a legidősebb játékos Andrij Jarmolenko, a legfiatalabb pedig Hennagyij Szincsuk volt.

A Sport.ua adatai szerint az idei évben 2 kapus, 12 védő, 21 középpályás és 6 támadó szerepelt a nemzeti csapatban.

A játékosok átlagéletkora posztonként a következőképpen alakult: a kapusoké 26, a védőké 26,08, a középpályásoké 26,19, míg a támadóké 25,17 év volt.

A keret legidősebb tagja a 36 éves Andrij Jarmolenko volt, míg a legfiatalabbnak a 19 éves Hennagyij Szincsuk bizonyult.

Az ukrán válogatott június 7-én, a Dánia elleni idegenbeli mérkőzésen lépett pályára a legidősebb átlagéletkorú összeállításban: ekkor a játékosok átlagosan 27,47 évesek voltak. A legfiatalabb csapattal október 5-én, a Magyarország elleni hazai találkozón álltak ki, 25,08 éves átlagéletkorral.

Az ukrán válogatott a Nemzetek Ligája B2-es csoportjában a harmadik helyen végzett, így a következő kiírásban is a B divízióban szerepelhet.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: УАФ, Дан Балашов

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