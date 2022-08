Ukrán bajnokság: kikapott a Minaji FC, a Dnyipro-1 kiütötte a Dinamót

Hatalmas meglepetést tartogatott az ukrán élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2. fordulója: a Dnyipro-1 együttese 3:0-ra kiütötte a Dinamo Kijev gárdáját. A Minaji FC is vereséggel rajtolt: a kárpátaljai csapat 2:1-re kikapott az FK Olekszandrijától, a kijevi Olimpiai Stadionban. A Sahtar Donyeck megszerezte első győzelmét, miután a 74. percben emberelőnybe kerültek az újonc Krivbasz ellen.

A második forduló a Vorszkla – Veresz párharccal vette kezdetét. A találkozón a poltavaiak szerezték meg a vezetést, de a Veresz Rivne egyenlíteni tudott, aztán a 96. percben a fordítás is összejött a nyugat-ukrajnaiaknak. A Rivne így két forduló után még mindig hibátlan. Fordulatos találkozón vendéggyőzelem született a lembergi Szkif Stadionban: a Zorja Luhanszk 3:2-re legyűrte az FK Lvivet, így eddig a kelet-ukrajnaiak is százszázalékosak. Ismét gólnélküli döntetlent játszott a Metaliszt 1925 Harkiv, ezúttal a Csornomorec Odessza gárdája nem bírt a harkiviakkal. A Kolosz Kovalyivka kétgólos sima győzelmet aratott a Rukh Lviv ellen, tehát másodszor is nyerni tudott a hazai együttes.

Sokáig úgy tűnt, hogy a Sahtar második mérkőzésén is gólképtelen marad, de a 74. percben emberelőnybe kerültek a bányászok a Krivbasz ellen. Ezt követően a 77. percben Mudrik passzát Bondarenko váltotta gólra. A Fehérvártól igazolt Ivan Petrjak végigjátszotta a találkozót, a Ferencvárostól vásárolt Olekszandr Zubkov pedig a 63. percben lépett pályára a donyeckieknél. Nagyon sima vereséget szenvedett pályaválasztóként a Dinamo Kijev együttese: a kijeviek 3:0-s pofonba szaladtak bele a Dnyipro-1 elleni mérkőzésen, amelyet a lembergi Arena Lvivben rendeztek meg. A Metaliszt Harkiv jó úton haladt második győzelme felé, de az Inhulec végül egyenlíteni tudott, így pontosztozkodással ért véget a találkozó.

A fővárosi Olimpiai Stadionban rendezett összecsapáson 1:0-s vezetéssel mehetett pihenőre az Olekszandrija a Minaji FC ellen. Az Ung-vidékiek átalakított csapata a 91. percben úgy tűnt, megmenti az egyik pontot (Holub volt eredményes), de az Olekszandrija a 93. percben még válaszolni tudott, amivel megnyerték a mérkőzést, és őrzik hibátlan mérlegüket.

Ukrán élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, 2. forduló:

Vorszkla Poltava – Veresz Rivne 1:2

FK Lviv – Zorja Luhanszk 2:3

Metaliszt 1925 Harkiv – Csornomorec Odessza 0:0

Kolosz Kovalyivka – Rukh Lviv 2:0

Sahtar Donyeck – Krivbasz Krivij Rih 1:0

Dinamo Kijev – Dnyipro-1 0:3

Metaliszt Harkiv – Inhulec Petrove 1:1

FK Olekszandrija – Minaji FC 2:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Fotó: sportarena.com