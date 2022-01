Vízilabda Bajnokok Ligája: sima FTC győzelem Tbilisziben

A Ferencvárosi TC magabiztos teljesítménnyel 14:7-re nyert a Dinamo Tbiliszi vendégeként a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörében, ezzel a még mindig veretlen magyar együttes feljött az A csoport harmadik helyére.

A Fradi veretlenül várta a csoportkör első felének utolsó összecsapását, igaz, Varga Zsolt együttese – amely az előző kiírásban döntős volt, 2019-ben pedig BL-győztes – mindössze két győzelmet aratott négy döntetlen mellett. Aktuális riválisa viszont mind a hat korábbi találkozóját elveszítette, így a fővárosi zöld-fehérek voltak a találkozó abszolút esélyesei. Az összecsapás az erőviszonyoknak megfelelően kezdődött, és folytatódott is. A Ferencváros úgy nyerte meg 3:0-ra az első negyedet, hogy a hazaiaknak hat lövési kísérletük volt. A Dinamo az első gólját 17 másodperccel a nagyszünet előtt ötgólos hátrányban szerezte. A második félidő kiegyenlített játékot és már több grúz találatot is hozott, de a vendégek előnye így is nőtt mindkét negyedben. A Fradi kétszer annyi gólt lőtt, mint grúz ellenfele, így sima, 14:7-es sikert arattak idegenben. A zöld-fehérek január 26-án újra a Tbiliszivel találkoznak, akkor hazai környezetben, Budapesten.

Az A csoportban még a szerb Novi Beograd és Radnicski Kragujevac, az olasz Brescia, a horvát Jadran Split, a görög Olympiakosz és a spanyol Barceloneta szerepel. A 7. fordulóban a görögök 11:7-re legyőzték hazai pályán a Radnicskit, a Brescia 6:5-re a Jadrant, a Barceloneta pedig 12:12-es döntetlent játszott odahaza a Novi Beograd együttesével. A B-csoportban érdekelt Genesys OSC Újbuda szerdán 19 órától a német Spandau Berlint fogadja. A két nyolccsapatos csoportból az első négy helyezett jut a sorozat belgrádi nyolcas döntőjébe, ugyanakkor a házigazda Novi Beograd helye garantált a végjátékban.

Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, 7. forduló:

Dinamo Tbiliszi – FTC-Telekom 7:14

A csoport állása: 1. Brescia 17 pont, 2. Olympiakosz 16 p., 3. Ferencvárosi TC 13 p., 4. Barceloneta 11 p., 5. Novi Beograd 11 p., 6. Jadran ST 6 p., 7. Radnicski 4 p., 8. Dinamo Tbiliszi 0 p.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma