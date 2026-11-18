98 éve mutatták be az első Mickey egér-rajzfilmet. Ez volt az egyik első szinkronhanggal ellátott rajzfilm is. Mickey egér (Mickey Mouse) a világ egyik legismertebb rajzfilmfigurája, akit a The Walt Disney Company alkotásai tettek világszerte ismertté.

Walt Disney Steamboat Willie (Willie, a gőzhajó) című filmje valójában a harmadik volt Mickey és Minnie főszereplésével, de ez volt az első, amelyet bemutattak.

Mickey egér figuráját – akinek eredetileg a Mortimer nevet szánták – állítólag maga a társaság alapítója, Walt Disney találta ki.

Az Ub Iwerks által megrajzolt eredeti Mickey egérnek a Bolond repülő (1928) és a Willie, a gőzhajó (1928) című filmekben még drótvékony végtagjai voltak, jelleme pedig meglehetősen rosszindulatú volt: macskákat és nőket kínzott. Később a figura megjelenése kerekdedebbé, személyisége pedig barátságosabbá vált.

A Mickey egér-filmekből önálló szereplőként kinőtt Pluto, Goofy és Donald kacsa az ötvenes évek közepéig saját rajzfilmjeikben is főszerepet játszottak. Disney 1928 és 1937 között közel száz rajzfilmet készített az egérke főszereplésével.

Walt Disney hosszú ideig, 1928 és 1946 között maga kölcsönözte a hangját Mickey egérnek. Őt Jimmy MacDonald váltotta, aki 1947 és 1977 között volt a figura hangja. Később Wayne Allwine vette át a szerepet, és 1983-tól 2009-ig szinkronizálta Mickeyt. Az angol nyelvű változatban 2009 óta Bret Iwan kölcsönzi a hangját a figurának. Magyar szinkronhangja Rajkai Zoltán, a Mickey és az autóversenyzők című sorozatban pedig Czető Roland szólaltatta meg.

Mickey egér volt az első rajzfilmfigura, amely csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán: az elismerést 1978-ban vehette át.

Bár a Disney megpróbálta a figurát folyamatos jogi oltalom alatt tartani, az amerikai és a nemzetközi szerzői jogi szabályozás ezt nem teszi lehetővé korlátlan ideig. Ennek következtében 2024-ben lejárt a szerzői jogi védelem Mickey egér legkorábbi, 1928-as változataira. A későbbi változatok és más Disney-karakterek jogvédelme azonban továbbra is fennállhat.

Kiemelt kép: Mario Tama/Getty Images

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