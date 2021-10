A birsalma egészségvédő hatása

Kevésbé népszerű, de annál egészségesebb a birsalma, amit egészen november végéig frissen is megvásárolhatunk.

Ez a savanykás, kissé fanyar gyümölcs a gyógynövények között is megállja a helyét, olyannyira, hogy már az ókorban is gyakran használták (akkoriban afrodiziákumnak is számított). Már csak ezért sem túlzás egészségbombának nevezni, hiszen a megfázástól kezdve, aminek az egyik legjobb természetes ellenszere, az emésztési zavarokon át a bőrproblémákig, számos betegség megelőzésében és kezelésében lehet a segítségünkre. Mutatjuk, mi tesz a szervezettel, ha rendszerese fogyaszt belőle.

Különösen a mérsékelt égövön jelent problémát, hogy ősszel kevés a helyben termett, friss gyümölcs fogyasztására nyílik lehetőség. Már csak ezért is érdemelne több figyelmet a november végéig termő birsalma, amelynek kimagasló egészségvédő tulajdonságait érdemes kiaknázni. Az egyébként népszerű birsalmasajttól és borsalmakompóttól azonban ne várjunk csodát, a hatása leginkább nyersen érvényesül.

Mi van benne?

A birsalma vitamintartalma jelentős. Többek között A-, B-, C-, E- vitamint rejt magában, de kiemelkedő a P-vitamin tartalma is.A P-vitamin a vérzékenység gyógyítása során jut fontos szerephez, emellett segíti a C-vitamin felszívódását, és megvédi az oxidációtól. A vitaminok mellett ásványi anyag tartalma sem elhanyagolható, a benne lévő kalcium, kálium, réz, vas és foszfor hozzájárulnak szervezetünk megfelelő működéséhez.

Megfázásra, influenzára

Kevés jobb természetes ellenszere létezik a szezonális megbetegedéseknek, így a megfázásnak, a náthának és az influenzának, a hörghurutnak, mint a nyers birsalma. Ezt egyrészt immunerősítő tulajdonságának, másrészt magas vitamintartalmának köszönheti. Szintén jót tesz a tüdőgyulladásban szenvedőknek, ahogyan a tüdőbaj ellen is hatásos lehet. Ha erősen köhögünk, vagy asztmában szenvedünk, a magjai mérsékelhetik a panaszainkat.

Semlegesíti a szabad gyököket

Mivel ez a gyümölcs bővelkedik antioxidáns hatóanyagokban, amelyek segítenek a szervezetben kórosan felhalmozódó, a rák, a gyulladások, az érrendszeri megbetegedések kockázatát növelő szabad gyökök semlegesítésében.

Javítja az emésztést

Mivel nagy mennyiségben tartalmaz pektint, az emésztési zavarok esetén is jó szolgálatot tehet. A pektin egy nagyszerű és sokoldalú élelmi rost, ami a széklet sűrítésével képes megszüntetni a hasmenést, míg ha nagyobb mennyiségű vízzel fogyasztjuk, könnyebben megszabadulhatunk a krónikus székrekedéstől. Ezen kívül ez a gyümölcs a bélmozgásokat is helyreállítja, ami szintén hozzájárul az emésztés és az ürítés normalizálásához. Védi a bél nyálkahártyáját, ami azért fontos, mert ezzel csökkenti a vastagbélrák, valamint a fekély és a gyulladások kockázatát. Utóbbiak tüneteit is enyhíti, ahogyan az irritábilis bél szindrómában (IBS) szenvedők számára is megkönnyebbülést hozhat.

Méregtelenítésre is ajánlott

Bár szervezetünk folyamatosan méregtelenít, nem árt, ha ebbe mi magunk is besegítünk. Ezzel tehermentesítjük a méregtelenítésben résztvevő belső szerveinket, amik így könnyebben regenerálódnak, másrészt azt se felejtsük el, hogy a helytelen táplálkozással akkora mennyiségű káros anyagot fogyasztunk el nap, mint nap, amivel a testünk csak nehezen tud megbirkózni. Ezek a mérgek részben lerakódnak a vastagbél falán, illetve elraktározódnak a zsírszövetekben. Rostjai kitakarítják a vastagbelet, eltávolítják ezeket a toxinokat.

Óvja a szívet

A szív- és érbetegségek (érelmeszesedés, stroke, infarktus) esélyét növeli az LDL koleszterin magas szintje. Ezt ellensúlyozhatjuk e gyümölcs fogyasztásával, amivel ráadásul megemelhetjük a jótékony HDL koleszterin szintjét a vérben. A szív védelmében fontos szerepet kap a kálium, amiből jelentősebb mennyiség található a vérnyomást csökkentő birsalmában. Lassítja a cukrok felszívódását, ezért a cukorbetegek – orvosukkal történő egyeztetés után – bátran fogyaszthatják.

Egyensúlyban tartja a bélflórát

Rostjai táplálékul szolgálnak a bélflórát felépítő probiotikus baktériumok számára, ezzel támogatja a bélflóra egyensúlyának fenntartását, illetve szükség esetén a visszaállítását. A bélflóra állapota közvetlenül kihat az immunrendszer működésére (az immunsejtek 70-80 százaléka a vastagbélben található) és az emésztésre, így ezek működése javítható ennek a savanykás gyümölcsnek a gyakori fogyasztásával.

A bőrt is ápolja

Antioxidánsai lassítják a hámsejtek öregedését, elhalványítják a ráncokat, feszesebbé teszik a bőrt. Mindezt a fogyasztásával és a birsalmával készült krémek alkalmazásával egyaránt elérhetjük. Ezen kívül a bőrgyulladások (pl., ekcéma) tüneteit is enyhíthetjük vele, valamint csökkenthetjük a fogíny érzékenységét. Vérzéscsökkentő hatása az aranyeres panaszok, és a túl erős menstruáció esetén is érvényesül.

