A sütőtöktől a gesztenyéig: őszi kedvencek a konyhában

Ősszel és télen sokkal kevesebb szezonális zöldség és gyümölcs áll rendelkezésünkre, ezért szervezetünk természetes tápanyagokkal és vitaminokkal való ellátása nehezebb, de egyáltalán nem reménytelen feladat. Lássuk hát a tél legfontosabb alapanyagait!

Bár az ősz-téli időszak friss termésekben kissé mostoha velünk, jónéhány alapanyag akad ilyenkor is, amelyekből ízletes ételeket lehet készíteni, és nem utolsósorban megfelelő tápanyaggal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal is ellátni szervezetünket. Hogy mely alapanyagok lehetnek az őszi és téli kedvencek?



Alma és birsalma

Két könnyen beszerezhető, ízletes és vitaminokban gazdag gyümölcs. Az alma gazdag karotinban, C-vitaminban és B-vitaminokban. Utóbbi kettőben a birsalma is bővelkedik, emellett kálium és foszfor is található benne. Mindkettőt sokoldalúan felhasználhatjuk a konyhában: készíthetünk belőlük ízletes téli dzsemeket aszalt gyümölcsökkel és finom fűszerekkel, meleg gyümölcsleveseket, kompótokat, süteményeket, de nyersen, salátákhoz téve is igen kiválóak.

Citrusfélék

Egy frissen facsart, vegyes citruslé reggelire elfogyasztva igazán frissítő, vitaminban gazdag, tápláló ital. Elkészítésükhöz használhatunk citromot, zöldcitromot, grépfrútot, narancsot, pomelot, vérnarancsot is. Ízlésünk és kedvünk szerint válogassunk minden napra más-más gyümölcspárosítást, és kezdjük energikusan a napot!

Gesztenye

A frissen sült gesztenye és varázslatos illata hamisítatlanul a tél hangulatához tartozik. Az egyik legjobb szénhidrátforrásunk a hidegben, és édességigényünket is könnyen csillapíthatjuk vele, ráadásul mindezt egészségesen. Bár vitamintartalma nem markáns, találhatunk benne C- és E-vitamint, valamint számos B-vitamint is. Használhatjuk levesekhez, süteményekhez, köretekhez is. De a legnagyobb kedvenc talán a gesztenyepüré, és sült, illatos gesztenye.

Dió, mandula, mogyoró

A diófélék is hamisítatlanul az ősz és a tél termései. Olajokban gazdagok, frissítik agyműködésünket, energiát adnak a fáradt, szürke napokban, és hangulatunk fokozásában is fontos szerepet játszanak. B-vitaminokban gazdagok és ásványi anyagtartalmuk is igen jelentős. Használhatjuk süteményekhez, salátákhoz adva, de natúron megpirítva, önmagukban is remek nassolnivalók.

Csicsóka

Korábban a csicsóka fogyasztása sokkal gyakoribb volt, mint napjainkban. Táplálkozástani szempontból leginkább a burgonyához hasonlíthatjuk, de annál jóval előnyösebb hatása van: gazdag B-vitaminokban és C-vitaminban, valamint káliumban, és magnéziumban is. De az egyik leghasznosabb tulajdonsága, hogy tele van inulinnal. Az inulin prebiotikus tulajdonságokkal rendelkező, emészthetetlen, vízben oldódó rostanyag, a probiotikumok tápláléka. A bél baktériumflóráját támogatja, de emellett vércukorszint-csökkentő hatású, mivel a csicsóka szénhidrátját, az inulint, szervezetünk inzulin nélkül is hasznosítani képes. Az inulin önmagában is csökkenti a vér magas inzulinszintjét, szénhidrátok lebontását, felszívódását egyenletessé teszi. Készíthetünk belőle leveseket, püréket, sült és párolt köreteket, de nyersen salátákhoz is adhatjuk.

Gyökérzöldségek

A sárgarépa, a petrezselyemgyökér, a paszternák, a zeller kitűnő téli alapanyagok. Rostokban gazdagok, segítik emésztésünket, ásványi anyagokban bővelkednek. A zeller B6-vitaminban gazdag, mely segít a stressz leküzdésében, és izomrendszerünk működésében. Használhatjuk levesekhez, köretekhez, de sütve is finomak.

Káposztafélék

Az ősz és a tél a káposztafélék időszaka. A fehér- és a lilakáposzta mellett rendkívül fontos alapanyag ilyenkor a kelkáposzta, a kelbimbó és a kínai kel is. A-, B- és C-vitaminokban bővelkednek, de vas-, magnézium- kalcium- és folsav-tartalmuk is magas. A zöld és lila színű zöldségek gazdagok antioxidánsokban, melyek segítenek megkötni a szervezetünk számára káros szabadgyököket. Nyersen való fogyasztásuk, salátákhoz adva, vagy levük frissen préselve nagyban segíti immunrendszerünk védelmét. Főzve használjuk levesekhez, pirítva köretként, vagy egytálételek mellé adva.

Cékla

A lilakáposztához hasonlóan, a benne található színanyagoknak köszönhetően a cékla is kiváló antioxidáns-forrás. Emellett igencsak gazdag ásványi anyagokban, főként vasban, valamint A-, B- és C-vitaminokban. A céklában ízletes leveseket, párolt, sült köreteket, zöldségchipszet készíthetünk, de rendkívül finom a frissen préselt leve, és édeskés íze miatt sütemények tésztájába is belekeverhetjük.

Sütőtök

A sütőtök az egyik legnagyobb kedvenc télen. Finom krémes és édes ízét még a gyerekek is szeretik. Gyönyörű narancs színét a benne található természetes flavonoidoknak köszönheti, melyek segítenek a káros szabadgyökök ellen. Gazdag A- és C-vitaminban, illetve a B-vitaminok is szép számmal megtalálhatók benne. Édes íze miatt kiváló süteményekhez, de ízletes krémleves és sült köret is készíthető belőle. Önmagában fogyasztva is remek és ráadásul egészséges nassolnivaló.

