Miért nem ajánlott ágyban dolgozni?

Amióta a mindennapjaink része lett a koronavírus, egyre többen dolgoznak otthonról, és sokan vannak azok is, akik ezt gyakran az ágyukból teszik. Csakhogy ez a legkevésbé sem jó ötlet.

Vonzó gondolat, hogy az otthoni munkához ki se keljünk az ágyból, de jobb ellenállni a csábításnak. A Healthline cikke alapján azt is bemutatjuk, hogy miért.

A kék fény veszélyei

Ha az ágyunkat az alváson kívül más dolgokra is használjuk, például olvasásra, tévézésre vagy éppen munkára, az ronthatja az alvásunk minőségét. Mégpedig azért, mert az agyunk az ágyat elkezdi az alváson kívül egyéb cselekvésekhez is társítani, és emiatt egy idő után szinte biztos, hogy nehezebben fogunk tudni elaludni – magyarázta Annie Miller alvásterapeuta. Egyébként is fontos lenne, hogy elalvás előtt 30 perccel már ne nézzünk tévét, ne mobilozzunk és ne használjuk a laptopunkat, tabletünket, mert a képernyőkből áradó kék fény felboríthatja a szervezetben a melatonin nevű alváshormon egyensúlyát.

Mindent a maga helyén

Ha az ágyból dolgozunk, az azt is megnehezíti, hogy a munkát és a magánéletet külön tudjuk választani. A home office egyébként is azt jelenti, hogy szó szerint hazavisszük a munkát, ezért még inkább fontos, hogy legyenek olyan részek a lakásban, amelyek semmilyen módon nem kapcsolódnak a munkához. Ez szükséges ahhoz, hogy ki tudjunk kapcsolni, és a gondolatainkat el tudjuk terelni a kötelező feladatainkról.

Gerincprobléma is lehet a vége

Abba is érdemes belegondolni, hogy az ágyban szinte lehetetlen olyan testhelyzetet felvenni, ami egy idő után nem okoz hát-, nyak- vagy derékfájást. A furcsa pózokban ugyanis a gerincünkre is extra terhelés nehezedik.

Kapcsolatunk is rámehet

A párkapcsolatunkban is okozhat nehézséget, ha az ágyban dolgozunk, hiszen így az intimitás egyik helyszíne veszíti el “varázsát”. Ha az ágyban töltött időben a párunk helyett a telefonunkra vagy a laptopunkra koncentrálunk, abból szinte biztos, hogy előbb-utóbb konfliktusok lesznek.

Támadnak a kórokozók

A munkaeszközeinket igazán nem higiénikus bevinni az ágyba. A mobilunkról, tabletünkről és laptopunkról kórokozók kerülhetnek az ágyneműre, az ágyneműről pedig elhalt hámsejtek juthatnak az eszközökre, onnan pedig vissza a bőrünkre. Ez mind megnöveli az irritáció és a különféle bőrbetegségek kialakulásának kockázatát.

Csökkenhet a hatékonyságunk

A hangulatunkra sem lesz jó hatással, ha az egész napot az ágyban töltjük, és nem csak pihenünk ott, hanem onnan is dolgozunk. A hatékonyságot is növeli, ha minden reggel felkelünk, felöltözünk, beágyazunk, és ugyanúgy indítjuk a napunkat, mintha munkába indulnánk.

Forrás: hazipatika.hu