Doctorandus-est Beregszászban a nemzeti összetartozás napján

Végre, nem online – doctorandus-estet szervezett Beregszászban a Momentum Doctorandus szervezet június 4-én. A nemzeti összetartozás napjára időzített programnak a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban lévő Fedák Sári Kulturális Központ adott otthont.

Az esemény fesztelen hangulatban telt, ahol a játék és a kikapcsolódás kapta a főszerepet. Az esten a résztvevőknek bemutatták a központot, kipróbálhatták a Fedák-tematikájú szabaduló szobát, továbbá csapatokba szerveződve kvízjátékon vehettek részt, valamint társasjátékozásra is alkalmuk volt.

Az estet a Momentum Doktorandus új elnöke, Fazekas Andrea nyitotta meg. Elmondta, hogy nagy öröm a szervezet számára, hogy immáron nem csak az online térben tudnak eseményeket lebonyolítani. Az újonnan választott elnök szóban és ajándékkal is megköszönte a szervezet eddigi elnökének, Kosztur Andrásnak a munkásságát.

A Fedák Sári Kulturális Központot a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház Jótékonysági Alapítvány igazgatója, Sin Edina mutatta be. Kiemelte, hogy a központban a programokat a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház Jótékonysági Alapítvány szervezi.

Fedák Sári kapcsán elmondta, hogy későn ismerték fel a nemzet primadonnája, Zsazsa jelentőségét, akit politikai okokból állítottak félre. Kijelentette, hogy ennek ellenére Fedák Sári jelentősége vitathatatlan, és a színházi nagyok között van, dacára annak, hogy megtört a karrierje. A színésznő életútjával Szűcs Nelli beregszászi színésznő is behatóan foglalkozik, erre annak idején Vidnyánszky Attila hívta fel a figyelmét. A színésznő 2015-ben önálló estet is rendezett Zsazsa életútjából, a központban látható Fedák-képek is Szűcs Nelli gyűjteményéből kerültek a kulturális centrum falaira.

Az est Magyarország Innovációs és Technológiai Minisztériumának támogatásával jött létre.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma