Az egészséges reggeli kávé titka

Sokan gondolják úgy, hogy a kávé csak tejszínnel és cukorral lehet finom, pedig ez nem igaz. Az alábbi ízesítőkkel nem kell aggódnunk a felesleges kalóriák miatt.

Fahéj

Klasszikus ízesítő, amely enyhíti a presszókávé keserűségét, ezáltal sokkal finomabbá teszi cukor (és pluszkalóriák) hozzáadása nélkül is. Ha házilag őröljük a kávénkat, akkor a kávészemeket tárolhatjuk néhány fahéjrúd társaságában is. Az illatos fűszer ráadásul azáltal is egészségesebbé teszi a kávénkat, hogy növeli az inzulinérzékenységet.

Kakaópor

Ha kakaóport keverünk a kávénkba, akkor jelentősen megnöveljük antioxidánstartalmát, ami jót tesz az agynak, a szívnek, a bőrnek és egész testünknek. Íze sokkal teltebb és különlegesebb lesz. Keressünk édesítetlen, 100 százalékos, organikus kakaóport a tökéletes ízélményhez!

Vaníliakivonat

A vaníliakivonatban sem cukor, sem kalória nincs, és már néhány csepp is egészen új szintre emelheti kávénk ízvilágát. Érdemes a vaníliás kávét cukor nélkül, esetleg kevés növényi tejjel kipróbálni – könnyen lehet, hogy nem is fogjuk belőle hiányolni a cukrot.

Szerecsendió

Fél teáskanál reszelt szerecsendió illatosabbá, aromásabbá és finomabbá tehetni a kávénkat, különösen, ha esetleg némi fahéjjal és kardamommal is párosítjuk. Ezek a fűszerek nemcsak a forralt bornak, hanem a kávénak is jól állnak. Arra ügyeljünk csak, hogy a szerecsendiót mértékkel használjuk, mert túl nagy mennyiségben hányingert, szívritmuszavarokat és hallucinációkat okozhat.

Narancslé

Igencsak meglepő kombinációnak hangzik, pedig az USA egyik államában, Arizonában például nagyon népszerű. A bátrabbak tehát a presszókávé és narancslé keverékét is kipróbálhatják.

