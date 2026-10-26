Elvarázsolta Az ország hangja zsűrijét egy munkácsi férfi

Az ország hangja ukrán tehetségkutató 14. évadában szerepelt Rjabinyin Anatolij munkácsi énekes, aki a Maroon 5 Sunday Morning című slágerével mind a négy zsűritagot maga felé fordította. A 33 éves előadó végül Artem Pivovarov csapatát választotta.

A hároméves televíziós szünet után 2026-ban visszatérő műsor meghallgatásán Rjabinyin előadásával Tina Karol, Natalija Mohilevszka, Monatik és Artem Pivovarov tetszését is elnyerte.

Az énekes a fellépése előtt arról is beszélt, hogy papcsaládban nőtt fel. Már fiatalon segített édesapjának a templomi szolgálatok során, többek között gyertyákat vitt. Elmondása szerint a kersztény zene iránti érdeklődése azóta is megmaradt, és jelenleg is egyházi kórusban énekel. Hozzátette, hogy vallásos neveltetése mellett a szórakozás és a diszkók sem hiányoztak a fiatalkorából.

Pivovarov különösen lelkesen méltatta a munkácsi énekes előadását és kisugárzását: a szantálfa meleg, mély illatához hasonlította a karizmáját, amely szerinte még sokáig érezhető nyomot hagy maga után. Monatik szintén igyekezett megnyerni az énekest, még egy rögtönzött plakátot is készített, amellyel a saját csapatába hívta.

Rjabinyin végül meghozta döntését, és Artem Pivovarov csapatában folytatja a versenyt.

Nyitókép: 1+1

Kárpátalja.ma/pmg.ua

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