Figyelmeztetést adtak ki a várható heves esőzések miatt

Jelentős mennyiségű csapadékra figyelmeztetnek a meteorológusok Kárpátalján. November 10-én a délutáni óráktól, valamint 11-én az éjszaka első felében a megye nagy részén kiadós esőre, a keleti hegyvidéki területeken pedig havas esőre és havazásra lehet számítani. A hegyi utakon jegesedés is kialakulhat.

A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ tájékoztatása szerint a csapadék mennyisége 12 óra alatt elérheti a 15–29 millimétert. A megye keleti hegyvidéki részein 7–19 milliméter havas eső hullhat ugyanennyi idő alatt.

A meteorológusok elsőfokú, sárga riasztást rendeltek el. Napközben a hőmérséklet 5–10 Celsius-fok között alakul, a magashegységekben legfeljebb 2 fok várható.

Ilyen időjárás várható november 11-én

Szerdán változóan felhős időre lehet számítani. Éjszaka a megye nagy részén eső várható, a hegyvidéki területeken helyenként havas eső és havazás is előfordulhat. Napközben kisebb esőre, a magashegységekben havas esőre kell készülni.

Az éjszakai és reggeli órákban a hegyi útszakaszokon jegesedés alakulhat ki. Helyenként köd és gyenge ónos dér is előfordulhat.

Az éjszakai hőmérséklet 3 Celsius-fok és mínusz 2 fok között alakul, napközben 5–10 fok várható. A hegyvidéki területeken helyenként mindössze 0–2 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.

Kárpátalja.ma/pmg.ua

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