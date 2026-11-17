A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete idén második alkalommal szervezte meg a házaspároknak szóló hétvégéjüket a Vadvölgy panzióban, 2026. november 13-15. között. A programon 13 házaspár vett részt, melyet Ábrány Krisztián görögkatolikus atya, mentálhigiénés szakember, KMNE elnökségi tag vezetett. Köszönjük neki a hétvége lebonyolítását! Az alábbiakba Király András és Krisztina beszámolóját olvashatják, Péterfalváról.

„Nagyszerű hétvégén vagyunk túl. Bátran mondhatjuk, hogy teljesen feltöltekezve érkeztünk haza, ezt testileg is és lelkileg is egyaránt értjük.

A hétvégén a házaspárok kapcsolatának építésére volt fektetve a hangsúly. A program felelőse egy nagyszerű ember, Ábrány Krisztián mentálhigiénés szakember, lelkigondozó volt. Krisztián atya magas hozzáértésével olyan előadásokban volt részünk, amilyenekben még eddig nem volt lehetőségünk. Előadásai tudományosan felépített, tűpontosan utánajárt szakirodalmakkal alátámasztott, de emberileg, mint családfő, megtapasztalt élethelyzeteket tárt elénk. Bizonyította, hogy egy házassságban nem csak a rossz dolgok lehetnek jobbá, de a jól működő házasság is lehet még szebbé, áldásosabbá. Továbbá, hogy nekünk a Krisztusi alapokon működő házasságainkban is kemény munkánk kell hogy legyen, vagyis, dolgozzunk együtt keményen a kapcsolatunkon, néha valamit (munkát, hobbit, szokásainkat stb.) feláldozva a jobb egymáshoz való viszonyulásért. Meg is jegyezte hétköznapi nyelven számunkra, hogy „testvérek…, nincs nyereség veszteség nélkül”, megértetve, hogy az a „veszteség” sokkal kevesebbet ér, mint amit azután nyerünk. Az előadásokon, több gyakorlatot is megtanított velünk, amit igyekszünk majd gyakorolni.

Az előadások rendkívül szakszerűen, keresztény alapokra helyezve zajlottak. Ha visszagondolunk, észre sem vettük, mennyire gyorsan eltelt az idő, jó hangulatú kellemes társaságban a házaspárokkal, nagyszerű lelkigondozói vezetéssel.

Volt kellemesen együtt töltött idő is, amit négyszemközt házastársainkkal tölthettünk, de adódott bőven alkalom más házaspárokkal való közös kötetlen beszélgetésekre, hegyi sétára, sportszerű játékokra is, ahová mindenki kivétel nélkül jelentkezett. Sok új házaspárral ismerkedhettünk meg, a több éve házasoktól láthattuk mennyi számos áldást tartogat még nekünk, fiatalabb házasoknak a jövő. Csodálva tekinthettünk be egymás életébe, gondjaiba, megoldásaiba.

Voltak néhányan, akik a pici babájukat elhozták, szórakoztató viselkedésük által nekünk, akik a nagyszülőkre hagytuk gyermekeinket feloldották a hiányt, ami néha előtört bennünk.

Nagyon finomakat étkeztünk. Mint mindig, vendégszerető személyzet fogadott minket a Vadvölgy panzióban, kellemes, meleg, otthonias szobákkal kényelmes ágyakkal.

Hálásan köszönjük a hétvégét a KMNE szervezésének, anyagi finanszírozásáért, minden legkisebb odafigyeléséért, gondoskodásáért, a program megálmodásáért.

Ábrány Krisztián atyának köszönet az előadásokért, és a családja helyett velünk együtt töltött idejéért azt kívánjuk neki, hogy az Úr pótolja ki a belénk fektetett energiát és időt.

Csak pozitív véleményünk van a hétvégéről, a negatív, csak annyi, hogy nagyon gyorsan eltelt ez a pár nap.

Isten áldja meg minden megnevezett, vagy talán kimaradt szervező, előadó és résztvevők életét, családját.

Szeretettel osztjuk meg gondolatunk a hétvégéről,

a Király család.„

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