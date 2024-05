Gyalogtúrát szervezett a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) az év minden szakában változatos és színes programokkal kedveskedik tagcsaládjainak, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt feltöltődhetnek. A tavaszi programok szinte kihagyhatatlan része a gyalogtúra, melynek során a családok felfedezhetik Kárpátaljai természeti szépségeit.

Május 18-án a KMNE tagcsaládjai a kisugolykai karszthídhoz látogattak el, mely az Uglya-Sirokoluzsanszki Természetvédelmi Területen található, ami az UNESCO világörökség része. A különleges természeti képződményhez csodás erdei útvonalon, napsütéses időben érhettek el a kirándulók. Az út során a túrázók Horváth Zoltán túravezető segítségével megtekintették a Barátság-barlang bejáratát, valamint az Ukrajna Vörös Könyvében is szereplő foltos szalamandrával is találkoztak. A szerpentines, meredek út végén a családok elérték a hatalmas karszthidat, mely szinte ámulatba ejtette a látogatókat. Rövid pihenő után a kirándulók a karszthíd tetejére is felmásztak, ahonnan páratlan kilátás nyílik a természetvédelmi területre.

A túra végén lehetőség nyílt Kisugolykán vásárolni a helyi termelők portékáiból, valamint egy pisztrángfarmot is meglátogattak a kirándulók.

A program a Bethen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Horváth Gabriella

Kárpátalja.ma