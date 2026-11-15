Lembergbe látogatott Harry herceg

Lembergbe (Lviv) látogatott Harry herceg, III. Károly király és a néhai Diana hercegné fiatalabb fia. A brit királyi herceg részt vett az Invictus Games sportesemény ukrajnai rendezvényén, és találkozott a háborúban megsérült veteránokkal.

Látogatásáról Makszim Kozickij, a megyei katonai közigazgatás vezetője számolt be.

A kezdeményezés azért fontos Harry herceg számára, mert ő alapította meg 2014-ben az Invictus Games nemzetközi sportversenyt, amelyen sebesülésükből fakadóan rokkant katonák és veteránok vesznek részt. Az esemény az ő rehabilitációjukat és társadalmi visszailleszkedésüket is segíti.

Kozickij közlése szerint Harry azért érkezett Ukrajnába, hogy személyesen is támogatásáról biztosítsa azokat a védőket, akik számára a sport a sérülések utáni felépülés fontos részévé vált.

Az idei, Lembergben megrendezett ukrajnai versenyre mintegy 500 résztvevő regisztrált az ország különböző részeiből. A megmérettetések eredményei alapján áll össze azt a 60 fős csapatot, amely Ukrajnát képviseli majd az Invictus Games 2027-es, Birminghamben rendezendő nemzetközi versenyén.

Kárpátalja.ma

Forrás: hronikers.com

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