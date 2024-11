Házaspáros hétvége

November 8-10. között rendezte meg a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete a házaspárok hétvégéjét. A program fontosságát az is jelzi, hogy idén már harmadszor vehettek részt ezen az alkalmon a házaspárok, de most is túljelentkezés volt rá. A kikapcsolódásnak a festői szépségű Vadvölgy panzió adott helyet.

A hétvége a péntek esti érkezéssel vette kezdetét. Ki hamarabb, ki később, de a vacsorára mind a 15 pár szerencsésen megérkezett. A program felelőse és vezetője a Taracközi lelkészházaspár volt, akik szeretettel irányították a csapatot. Az első estén az ismerkedésé volt a főszerep.

A második napon a program fő részébe vágtunk bele. Két kiemelt fontosságú témánk volt, az életszakaszok és a rítusok. Játékosan, csapatokba rendeződve dolgoztunk, gondolkodtunk együtt. Megtudtuk azt, hogy ahhoz, hogy egy házasság szintet léphessen, először el kell érnie bizonyos mélységeket is. Továbbá azt is, hogy milyen fontosak az életünkben a rítusok, az ünnepekhez köthető szokások. Elgondolkodtunk azon, hogy mi gyerekkorunkban milyen családi szokásokat éltünk át, és ezekből mi az, amit tovább szeretnénk adni a gyermekeinknek. De az, ami a legfontosabb, és mindent összeköt, az az Isten jelenléte a házasságunkban és a családunkban. Arra kell a legnagyobb figyelmet fordítani, hogy Őt ne hagyjuk ki az életünkből. Hiszen csak abban az esetben tudunk egészséges kapcsolatot kialakítani a társunkkal, a gyermekeinkkel, ha kapcsolatban vagyunk Istennel.

A program összeállítói figyeltek arra is, hogy maradjon szabadidő, amit a házaspárok sétával, beszélgetéssel töltöttek. Este pedig lehetőség nyílt arra, hogy a résztvevők ne csak lelkileg, hanem testileg is feltöltődjenek a medence, a szauna, vagy a csán igénybevételével. A panzió étkezője még késő éjszaka is beszélgetéstől, nevetéstől volt hangos.

Vasárnap reggeli után istentiszteletre gyűltünk össze a panzió konferenciatermében, személyre szóló áldást kaptunk. A zárókör alatt elérzékenyülve gondoltuk át, mi az, ami nyomot hagyott, és mit viszünk haza.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a program szervezőinek és levezetőinek, továbbá Magyarország kormányának és a Bethlen Gábor Alapnak.

Pércsi Nóra, résztvevő