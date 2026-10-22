Hét év után ismét nagyszabású őszi vásárt rendeznek Ungváron

Október 23. és 25. között rendezik meg az „Ősz ajándékai 2026” elnevezésű mezőgazdasági vásárt Ungváron. A rendezvényen helyi gazdák, kézműves termelők és népi iparművészek mutatják be portékáikat. Hasonló léptékű őszi vásárt legutóbb 2019 októberében tartottak a megyeszékhelyen.

A vásárnak az Ivan Csendej utca ad otthont. A látogatók többek között gyümölcs- és díszfák, cserjék, virágok, friss zöldségek, gyümölcsök, burgonya, valamint házi szárnyasok közül válogathatnak.

A kézműves termékek kínálatában sajtok, hósok, valamint természetes méz és bor is szerepel. Emellett népi kézműves termékeket és ajándéktárgyakat is bemutatnak.

A rendezvény lehetőséget kínál a helyi termelőknek, hogy közvetlenül mutassák be és értékesítsék termékeiket, a vásárlók pedig egy helyen ismerkedhetnek meg a térség mezőgazdasági és kézműves kínálatával.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net

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