Hogyan találjunk örömöt a nehéz időkben?

Mindannyiunknak vannak kisebb-nagyobb nehézségei az életben. Előfordulhatnak azonban olyan időszakok, amikor úgy érezhetjük, hogy az összes viharfelhő a mi fejünk felett gyűlt össze. Hogyan lehet ilyenkor is örülni az életnek, és mit tehetünk azért, hogy minél több „napfényt” vigyünk mindennapjainkba? Mutatjuk.

Az elmúlt néhány év az egész világon próbára tették az embereket, és sok veszteséget is elszenvedtünk. A természeti katasztrófák otthonokat rongáltak meg, a koronavírus-járvány rengeteg áldozatot követelt, most pedig még az eddigieknél is sokkal többen küzdenek lakhatási és megélhetési nehézségekkel a drasztikus drágulások miatt. De munkahelyünk elvesztése, egy súlyos betegség diagnózisa, vagy akár egy vetélés is elég lehet ahhoz, hogy összetörjünk, és eluralkodjon rajtunk a szomorúság és a kilátástalanság érzése.

A tartós örömtelenség azonban nemcsak mentális, hanem fizikai egészségünknek is árthat: ronthatja ugyanis stressztűrőképességünket, gyengítheti immunrendszerünket, és megnöveli a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát is. Ahhoz tehát, hogy lelkünk és testünk is jobban legyen, meg kell tanulnunk, hogyan csempészhetünk be apró örömöket a napjainkba. Az alábbiakban ehhez adunk tippeket a Time cikke nyomán.

Figyeljünk a szeretteinkre

Arra, hogy napjaink örömtelibbek legyenek, az egyik legjobb módszer, ha megerősítjük kapcsolatainkat a barátainkkal és családtagjainkkal – véli Philip C. Watkins, a Kelet-Washingtoni Egyetem pszichológiaprofesszora. Nora McInerny amerikai író például – aki 2014-ben nyolc héten belül férjét, apját és második babáját is elveszítette – mindig felhív valakit, akit szeret, ha úgy érzi, beszippantotta a szomorúság.

Legyünk jelen

Ismerjük az érzést, amikor a múltbeli, szomorú pillanataink felidézése szinte ugyanannyira felzaklat minket, mintha csak éppen akkor élnénk át először az adott negatív eseményt? A jó hír, hogy ugyanígy befolyásolhatja a hangulatunkat az is, ha örömteli élményeinkre gondolunk – mutatott rá Brie Scolaro mentálhigiénés szakember. Emellett azt tanácsolta, gondoljuk át, mire lenne szükségünk, amikor pedig valami pozitív történik körülöttünk, tudatos jelenléttel igyekezzünk minél jobban átélni a pillanatot.

Készítsünk listát

A nehéz időszakok átvészeléséhez Robin Shear életvezetési tanácsadó azt javasolja, hogy már jó előre készítsünk egy listát mindazokról az apró dolgokról, amelyek örömet okozhatnak nekünk. Amikor pedig érezzük, hogy kezd beszippantani minket a negatív spirál, vegyük elő ezt az „örömlistát”, és válasszunk ki róla valamit, amit rövid időn belül meg tudunk valósítani. Ez lehet bármi, ami jótékony hatással lehet a hangulatunkra: egy habfürdő, egy nyugtató arcpakolás, egy csésze forró, illatos tea, egy sütemény, vagy akár néhány oldal elolvasása a kedvenc könyvünkből.

Az előre elkészített lista egyébként azért különösen hasznos, mert az olyan fájdalmas élethelyzetekben, amikor fogalmunk sincs, képesek leszünk-e még valaha örömet érezni, valószínűleg nem fog eszünkbe jutni semmi, ami javíthatna hangulatunkon.

A várakozás varázsa

Deborah J. Cohan szociológiaprofesszor minden reggelét egy csésze kávéval kezdi, amelyet vidám, színes kerámiabögréből fogyaszt el. Saját bevallása szerint ezt már előző este alig várja, hiszen annyira megszokta már, hogy emiatt mindig jó hangulatban indulnak a napjai.

Vizsgáljuk meg napjainkat, és próbáljuk meg megtalálni a kedvenc részeinket – vagy ha nincs ilyen, akkor iktassunk be a napi rutinunkba valamint, amire igazán vágyunk. Amikor pedig átéljük azt, élvezzük ki minden percét – az ízeket, az illatokat, a látványt, az érzést.

Tartunk szünetet

Egy kis szünet időnként mindenkinek kell. Ezek ugyanis legalább olyan felszabadulást és felfrissülést jelentenek, mint amikor iskolásként meghallottuk a kicsengetést, és tudtuk, hogy most van pár percünk pihenni, feltöltődni és felkészülni arra, ami még vár ránk.

„Amikor eljön az idő, hagyjuk abba, amit éppen csinálunk, és töltsünk néhány percet azzal, amitől jobban érezzük magunkat” – tanácsolja Shear. Hozzátette, ha egy kicsit átmozgatjuk magunkat, már azzal is nagyon sokat tettünk a komfortérzetünk javításáért, ezzel ráadásul a depresszió és a kiégés esélyét is csökkenthetjük.

Perdüljünk táncra

A zenehallhatás és a táncolás is nagyszerű módszer arra, hogy néhány percnyi örömet szerezzünk magunknak. Melanie Harth pszichológus szerint érdemes készíteni egy lejátszási listát, amelyen vidám, inspiráló dalok követik egymást, amiket hallva nem is bírjuk ki táncolás nélkül. Ő például kifejezetten ajánlja Pharrell Williams Happy vagy Sara Bareilles Brave című slágerét.

Segítsünk önzetlenül

Már több kutatás is bizonyította, hogy a másokon való segítés, vagy egy számunkra fontos ügy támogatása hozzájárulhat hangulatunk javulásához. Ültessünk fát, adjunk vért, csatlakozzunk adománygyűjtő akciókhoz, vagy jelentkezzünk önkéntesnek – mindegy, mit választunk, a lényeg, hogy kiszakadjunk a hétköznapokból, és ne hagyjuk, hogy eluralkodjnak rajtunk a szörnyű gondolatok.

