Honismereti kiránduláson a nagycsaládosok

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) idén második alkalommal szervezte meg az egyik közkedvelt programját, a honismereti kirándulást. Erre az alkalomra is nagy érdeklődéssel jelentkeztek tagcsaládjaink. A túrát Nagy Sándor vezette, ezúton is köszönjük neki a tartalmas napot! Az alábbiakban Szilágyi Zsuzsanna borzsovai összekötőnk élménybeszámolóját olvashatják.

A KMNE jóvoltából 2024. október 5-én részt vettem a gyermekeimmel egy honismereti kiránduláson. Ez egy jó lehetőség a családjaink számára. Fontos számomra, hogy ismerjük a vidéket, ahová születtünk. Ez az örökség olyan kincs, amelyet nem szabad veszni hagyni.

A kirándulás remek alkalom volt arra, hogy ismeretben és élményben gazdagodjunk. Számomra új és értékes információkat kaptam Nagy Sándor túravezetőnek köszönhetően. Talán csak az hiányzott, hogy a köd miatt nem volt látható a táj. Ennek ellenére nagyon jó érzés volt ezeken a helyeken ott lenni, ajándék a mostani körülmények között.

A kenderesi dombtetőn kezdtük a kirándulást. A Feszty-kilátót néztük meg először, megismerkedtünk a keletkezésének történetével. Majd a Vereckei-hágóra mentünk, ahol közösen megemlékeztünk a honfoglaló ősökről, majd elénekeltük a himnuszt. Ezután a felsőgerebeni bunkerrendszert néztük meg. A gyerekek dicséretet is kaptak, amiért fegyelmezetten viselkedtek. Jó érzéssel töltött el bennünket, hogy azokon a helyeken járhattunk, ahol korábban elődeink is megfordultak. Hosszú éveken keresztül éltek itt, a nehézségek ellenére is kitartottak. Ez jó példaként szolgál számunkra a mai nehéz időkben is.

A visszaúton megköszöntük egy imával az Úrnak az alkalmat, gondviselését.

Szeretném az egyesület munkatársainak is megköszönni a szervezést. Remélem, még sok hasonló program lesz.

