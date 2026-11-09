Századik születésnapját ünnepelte a makarjai Hutyij Hanna

Századik születésnapját ünnepelte Hutyij Hanna, a Munkácsi kistérséghez tartozó Makarja (Makarjovo) lakosa. A szépkorú asszony 1926. november 8-án született, életét pedig a munkának és családjának szentelte – olvasható a Munkácsi Városi Tanács Facebook-oldalán megosztott bejegyzésben.

Nyolcosztályos népiskolai tanulmányai után a kolhozban dolgozott: földet művelt és állatokat gondozott. Később egy gyermekotthonban helyezkedett el, ahol takarított, valamint a gyermekek gondozásában segédkezett.

Hutyij Hannának egy lánya, három unokája, hat dédunokája és három ükunokája van.

A jeles alkalomból Andrij Baloga, Munkács polgármestere is felköszöntötte, jó egészséget, lelki békét és még sok boldog, családi körben eltöltött évet kívánva neki.

A százéves asszony hosszú életének titkát az Istenbe vetett hitben, az imádságban, a folyamatos mozgásban és munkában, valamint a családja iránti szeretetben látja.

Kárpátalja.ma

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