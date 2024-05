Így hat a tavasz az alvásodra

A tavasz beköszöntével és a nappalok hosszabbodásával sok ember észleli, hogy könnyebben tudnak felkelni reggelente és több energiával rendelkeznek a nap folyamán. Ez részben annak köszönhető, hogy a növekvő napfény pozitív hatással van a szervezetünkre, azon belül is a cirkadián ritmusunkra.

A természetes napfény – különösen a reggeli napfény – fontos szerepet játszik tehát abban, hogy megfelelően aludjunk a megfelelő időben. A reggeli fény segíti az agyat abban, hogy ébren maradjon és felkészüljön az előttünk álló napra, míg a sötétedés beköszöntével a sötétben termelt melatonin segíti az elalvást.

A melatonin egy hormon, amely természetes módon termelődik az agyalapi mirigyben, és szerepet játszik az alvás-ébrenlét ciklus szabályozásában. A melatonin szintje általában éjszaka emelkedik, segítve az elalvást és az alvás minőségének javítását. Lehet pótolni természetes forrásokból és táplálékkiegészítők fogyasztásával is, ennek ellenére a szakértők óva intenek attól, hogy automatikusan a melatonin után nyúljunk, ha alvásproblémáink vannak.

Súlyos alvászavarok esetén szakorvos is javasolhatja a melatonin szedését, és általában ezt ajánljuk a jet lag kezelésére is. Mindenképpen azt ajánljuk viszont, hogy mielőtt valaki önmaga eldönti, hogy melatonint szed, konzultáljon orvosával, különösen ha más gyógyszereket is szed, esetleg egyéb egészségügyi problémái is vannak. Az orvos segíthet az adagolás megállapításában, de abban is, hogy az adott alvászavar esetén valóban ez lesz-e a megfelelő megoldás

– emelte ki a SomnoCenter szakértője.