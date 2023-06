Így tárold a zöldborsót

Megérkezett a zöldborsószezon, amelyet bizonyára már te is vártál. A borsó változatosan felhasználható és rendkívül értékes, tápanyagokban gazdag alapanyag, amely nagyon jó tesz az emésztésednek. Nem mindegy azonban, hogyan tárolod.

Ahogy már korábbi cikkünkben is olvashattad, az éppen szezonális zöldborsót több okból is megéri gyakran fogyasztani. Egyebek mellett tele van növényi fehérjével és esszenciális aminosavakkal, valamint a niacin-, a cink-, a foszfor-, a kálium-, a mangán-, a réz- és a vastartalma is igazán szemrevaló.

100 gramm borsó elfogyasztásával fedezni tudod a napi C-vitamin-szükségleted felét, az ajánlott folsav- és K-vitamin-bevitel harmadát, továbbá az A- és a B1-vitamin-igényed negyedét is. Mindezek mellett 5,7 gramm rostot is bevihetsz vele, amely különösen jó tesz a beleidnek és az emésztésednek. A rostdús táplálkozás segíthet egyebek mellett a székrekedés és az aranyér kialakulásának megelőzésében is.

Hasznos tippek a borsó maradéktalan felhasználásához

Mivel a zöldborsó – mint láthattad – igen értékes tápanyagforrásnak számít, a legjobb, ha ügyelsz arra, hogy minél kevesebb kerüljön belőle a kukába. Ebben segíthetnek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ételpazarlás ellen küzdő, Maradék nélkül elnevezésű programjának alábbi tanácsai.

Ahogy azt a képhez tartozó Facebook-posztban írják, a zöldborsó zsengesége hamar elillan, ezért is javasolt a lehető leggyorsabb feldolgozásra törekedni. A szakértők szerint a hűtőbe egy laza papírzacskóban érdemes eltenni a kifejtett szemeket, így ugyanis 1-2 napig elállnak. Ha pedig fagyasztani szeretnéd a borsót, előtte alkalmazd a blansírozást. Ez azt jelenti, hogy 1-2 percre forró vízbe teszed, utána pedig jeges vízben lehűtöd a szemeket. A borsó így nemcsak friss zöld színét őrzi meg, de az íze sem változik meg kellemetlenül a fagyasztás során.

A borsóhéj helye sem a szemetesben van!

A bejegyzésben rámutattak továbbá arra is, hogy a borsó héját sem kell feltétlenül a szemetesbe dobni. A héj ugyanis remekül komposztálható, de akár el is fogyaszthatod: levesekben vagy egészben párolva csodás nyári csemege – hívták fel a figyelmet a szakértők.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: Pixabay