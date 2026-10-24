Medvét észleltek egy hegyi faluban Kárpátalján

Egy barnamedve tűnt fel a Técsői járásban található Tereselpatak (Taraszivka) községben. A méretes vadállat a lakóházak közelében bukkant fel, aggodalmat keltve a helyiek körében.

A medvéről Maria Magyrska Facebook-felhasználó osztott meg felvételt a közösségi oldalon.

A Holosz Karpat hírportál szerint az eset nem egyedi, a környék lalói rendszeresen látnak barnamedvéket a településen. Megjelenésük ősszel a legvalószínűbb, emberek lakta környezetben keresnek élelmet a téli pihenő időszaka előtt. A gyümölcsösök, a méhészetek és a hulladéktárolók különösen vonzóak számukra.

A szakemberek arra figyelmeztetik a hegyvidéki települések lakóit, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek. Azt javasolják, hogy szürkületkor és hajnalban lehetőleg ne induljanak egyedül az erdőbe, gondoskodjanak a haszonállatok és a méhészetek megfelelő elkerítéséről, valamint ne hagyjanak élelmet vagy hulladékot vadállatok számára könnyen hozzáférhető helyen.

Kárpátalja.ma

Forrás: goloskarpat.info

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