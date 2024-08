Kárpátaljai lányok a Magyarok Világszépe döntőjében

Három kárpátaljai lány, Péter Barbara, Somogyi Dorina és Kozma Mária is bekerült az idei Magyarok Világszépe verseny döntőjébe, melyet augusztus 31-én rendeznek meg Karcagon.

A szépségversenyt 2016 óta rendezik meg, megálmodója Fásy Ádám.

A Magyarok Világszépe a teljes magyar nemzet szépségversenye, ahol a Kárpát-medence magyarsága mutatkozik be. Amikor a globalizmus rendre próbálja elmosni a nemzeti határokat, összemosni a kultúrákat, megjelennek a hölgyek határon innen és a határon túlról, hogy hirdessék: a magyar nők nemcsak messze földön szépek, hanem az országukat szerető fiatalok is, hiszen a rendezvény egyik fontos üzenete a nemzeti összetartozás, a magyarság együvé tartozása – olvasható a verseny leírásában.

Az idei mezőnybe nemcsak Magyarországról és Kárpátaljáról, hanem Erdélyből és Felvidékről is érkeztek szépségek.

A szépségverseny kapcsán a kárpátaljai döntősökkel beszélgettünk.

– Meséljetek kicsit magatokról, mivel foglalkoztok a hétköznapokban?

Barbara: Bótrágyon születtem, 26 éves vagyok. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy álomszakmámban, kozmetikusként, szempilla stylistként és sminktetoválóként dolgozom. Az Erasmus program révén lehetőségem volt Milánóban tanulni, ami örökre szóló élményt nyújtott számomra. Szabadidőmben a családommal szeretek lenni, szívesen töltöm az időt főzéssel és sütéssel, hogy meglepjem őket finom ételekkel, desszertekkel. Állatbarátként négy kutyáról és egy cicáról gondoskodom. A szépségipar világa nem ismeretlen számomra, hiszen korábban modellkedtem.

Dorina: 18 éves vagyok, Kisdobronyból származom. Nyolc éven keresztül foglalkoztam néptánccal. Szabadidőmben szívesen járok edzőterembe, hogy fitten tartsam magam. Harmadéves hallgató vagyok az Ungvári Nemzeti Egyetemen, illetve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, ahol pénzügy, bank és biztosítás szakon tanulok. Ezenkívül besegítek a családi vállalkozásba is. Különösen fontosnak tartom a határon túli magyar fiatalok sorsának támogatását, ezért a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége elnökségi tagjaként igyekszem segíteni közösségünk fiataljait.

Mária: Tiszabökényből származom, és 19 éves vagyok. Bár már megszereztem jogi diplomámat, folytatom tanulmányaimat ezúttal menedzsment szakon. A háború alatt önkéntes tolmácsként segítem a bajbajutottakat. Az utazás az egyik legnagyobb szenvedélyem, eddig 7 országban jártam. Mindegyik hely különleges élményeket adott. Különösen közel áll a szívemhez Horvátország, ahol a Krk-sziget igazi kedvencem lett. Imádom a kristálytiszta tengert és nem utolsósorban a friss tenger gyümölcseit. Az utazás számomra nem csak pihenés, hiszen minden ország új tapasztalatokat és élményeket hoz az életembe.

– Ki inspirált, támogatott, hogy jelentkezzetek a versenyre?

Barbara: 2018-ban már jelentkeztem a Magyarok Világszépére, de az élet úgy hozta, hogy végül nem tudtam részt venni a felkészítő táborban. Viszont évekig bennem volt az az érzés, hogy szeretném magam megmérettetni, ezért úgy éreztem, idén szerencsét próbálok, és nagy öröm számomra, hogy bekerültem a döntős csapatba Kárpátalját képviselve. Senki nem tudta, hogy jelentkeztem, csak a továbbjutást követően avattam be a hozzám közel állókat.

Dorina: A Magyarok Világszépe választásra a családom és a barátaim bíztatására jelentkeztem.

Mária: A szüleim támogatására jelentkeztem a Magyarok Világszépe szépségversenyre, ami a teljes magyar nemzet szépségversenye, ahol a Kárpát-medence magyarsága mutatkozik be. Azt gondolom, hogy ez remek lehetőség a határon túli magyar hölgyeknek.

– Hány lány közül választottak be a döntőbe Titeket?

Barbara: Először online casting volt, ahol több száz lány közül sikerült továbbjutnom, ezt követően a személyes castingon bekerültem a döntősök közé.

Dorina: Több száz jelentkező közül választották ki a 14 finalistát.

Mária: Valóban rengeteg jelentkező volt, az online casting után személyesen is meg kellett jelenni Budapesten, és ott derült ki, hogy beválasztottak a döntőbe.

– Mennyire volt nehéz a döntőbe vezető út, a felkészülés?



Barbara: Ahogy mondani szokás, a jó dolgokért küzdeni kell, a döntőbe vezető út számos megmérettetéssel jár. Fontos, hogy ki hogyan viseli az egésznapos fotózásokat, forgatásokat, és mennyire képes elsajátítani a koreográfiákat. Ez egy mélyvíz, ahol gyorsan kell alkalmazkodni, de ez pozitív dolog, hiszen akinek a fejére kerül a korona, ezek a tapasztalatok elengedhetetlenek.

Dorina: A felkészítő tábor nemrégiben vette kezdetét Karcagon, ahol rengeteg program várt ránk: fotózások, forgatások, táncpróbák, tévéinterjúk. Ezek a napok tartalmasan telnek, hiszen minden percet a felkészülésre kell fordítanunk. A lányokkal egy csapatként kell dolgoznunk, és remélem, hogy minden lépés a helyén lesz, hibátlanul megtanuljuk a koreográfiát, és magabiztosan fogunk vonulni a kifutón magas sarkúban, nem beszélve arról, hogy rengeteg ember előtt kell szerepelnünk sok magyar sztárral egy színpadon.

Mária: Amikor megtudtam, hogy bekerültem a döntős mezőnybe, meghökkentem, és néhány nap kellett, mire elhittem. Szeretteim támogatása rengeteg erőt adott. Már a 10 napos felkészítő táborban vagyok Karcagon, a Nimród Bioszállodában. A szobatársam egy csengődi lány, akivel azonnal megtaláltuk a közös hangot, ami sokat jelent. A felkészülés igen intenzív, rengeteg a program. A hónap végi finálén 4 fordulóban kell megmutatnunk magunkat a zsűrinek: nemzeti viseletben, koktélruhában, bikiniben és estélyi ruhában.

– Hogyan készültök a döntőre testileg, lelkileg?

Barbara: A pihenés és a sok alvás kulcsfontosságú. Bár klisének hangozhat, de számomra az is nagyon fontos, hogy a gondolataimat megoszthatom a családommal, mert ez feltölt és erőt ad. Tehát a lelki felkészülést tartom a legfontosabbnak, mivel az határozza meg, hogyan állok helyt a kihívásokkal szemben. Szerencsére a sok program mellett néha belefér egy kis lazítás is, például a hosszú forgatások után a karcagi Akácliget Fürdőben pihentünk a lányokkal. Ez csapatépítőként is szolgált, ami még jobban összekovácsolt bennünket.

Dorina: Minden lány gyönyörű, ami még inkább motivál arra, hogy a maximumot hozzam ki magamból. Testileg igyekszem a legjobb formámat hozni, ezért rendszeresen edzek és odafigyelek az egészséges étkezésre. Lelkileg hatalmas támogatást kapok a családomtól és a barátaimtól. Az ő támogatásuk segít abban, hogy nyugodt és magabiztos legyek, amikor színpadra lépek az augusztus 31-i finálén, ahol a tét hatalmas, hiszen a királynő a Miss Intercontinental világversenyen veszt részt Egyiptomban, illetve a fődíj egy Fiat 500-as személyautó.

Mária: Egyelőre nem izgulok túlságosan, de biztos vagyok benne, hogy a finálé közeledtével napról napra erősebb lesz az izgalom. Igyekszem formában maradni, és tartani az étrendemet. Ez nem mindig egyszerű, mert nem vagyunk diétára fogva. Ma a kétfogásos ebéd után somlói galuska volt a desszert, de természetesen mindenki maga dönti el, hogy miből mennyit eszik.



– Jó felkészülést és sok sikert kívánunk Nektek a döntőben! Szurkolunk, hogy idén kárpátaljai lány fejére kerüljön a korona!

B.K.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Magyarok Világszépe . Balról jobbra: Péter Barbara, Kozma Mária és Somogyi Dorina.