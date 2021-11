Mi történik, ha nem iszunk több kávét?

A moderált kávéfogyasztás sok szempontból egészséges, ám előfordulhat, hogy bizonyos betegségek, állapotok vagy egyéb okok miatt valaki úgy dönt, nem iszik több feketét. Ők biztos, hogy fognak tapasztalni néhány változást – csokorba gyűjtöttük, a szakemberek szerint mi indulhat el ilyenkor a testben.

Ha leszokunk a kávézásról, megváltozhat a súlyunk – kezdi a lehetséges következmények felsorolását a thehealthy.com. Hogy fogyunk-e vagy hízunk, az attól is függ, milyen típusú kávét részesítettünk előnyben. Mint ahogy arra egy 2017-es, a Public Health című szaklapban megjelent tanulmány rámutatott, a kávéfogyasztók kétharmada cukorral, tejszínnel vagy más kalóriadús hozzávalóval kortyolja el a finom nedűt – ha mi is ebbe a csoportba tartozunk, akkor nagy valószínűséggel csökkenni fog a testtömegünk valamennyivel, miután búcsút mondtunk a kávénak.

A kávé ugyanakkor elveheti az étvágyat is, főleg ha reggel, éhgyomorra isszuk, ilyenkor hajlamosak lehetünk kihagyni a reggelit. Kávé nélkül viszont rájöhetünk, hogy farkaséhesek vagyunk felkelés után, a rendszeres reggelizés következtében pedig hamar felszedhetünk néhány kilót.

Jobb alvás, szebb mosoly – és egy kis szorongás

Egy 2013-as kutatás, amely a Journal of Clinical Sleep Medicine című szaklapban jelent meg, kimutatta, hogy ha elalvás előtt hat órával koffeint viszünk be a szervezetünkbe, akkor sokkal rosszabbul fogunk aludni. Akik tehát rendszeresen délután, este kávéztak, leszokás után azt vehetik észre, hogy nyugodtabbak az éjszakáik. Ezzel párhuzamosan azonban a nappalokat nehézzé teheti számukra a fejfájás: az ital hiánya miatt a szervezet nem jut hozzá annyi adrenalinhoz és dopaminhoz (amely hormonok természetes stimulánsok és ébren tartanak), cserébe viszont megnő az adenozin hormon szintje, amely fejfájást generáló változásokat indít be az agy működésében. Az adenozin egyébként a fáradtság érzéséért (is) felelős, nem csoda tehát, hogy a kávémegvonás után egy ideig romlik a koncentráció- és teljesítőképességünk.

Érdekesség, de több érintett is depresszióról, szorongásról, szédülésről, náthához hasonló szimptómákról, hangulatingadozásról számolt be, miután lemondott a kávéról. Szerencsére az áldatlan állapot nem tart sokáig: a szakértők szerint a koffeinmegvonáshoz köthető panaszok nagy része kb. két napig áll fent, és a többi is elmúlik egy-két héten belül. Pozitívum ugyanakkor, hogy a kávémentességnek köszönhetően idővel szebb lehet a mosolyunk. A kávé ugyanis amellett, hogy elszínezheti a fogakat, savassága miatt károsíthatja a fogzománcot, és így számos probléma – például lyukak megjelenése – előidézője lehet.

Végül, de nem utolsósorban, ha valaki leáll a kávéval, akkor ne lepődjön meg, hogy a székletürítés kissé problémásabb lesz számára. A kávénak stimuláló hatása van a bélrendszerre, gyorsíthatja a béltartalom áthaladását, megvonásával azonban a bélműködés lassulhat (és egyébként ez is hozzájárulhat a hízáshoz). Pánikba persze nem kell esni, ha figyelünk arra, hogy elég folyadékot igyunk, és rostban gazdag legyen az étrendünk, hamar túllendülhetünk a problémán.

Forrás: hazipatika.hu