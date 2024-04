Ma van a Föld nemzetközi napja

Világszerte április 22-én ünneplik a Föld napját.

A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet Föld természeti környezetének megóvására.

Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én 20 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. Ez a történelmi jelentőségű esemény az Egyesült Államokban – és az ország határain túl is – fontos változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvények születtek a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak, és több millió ember tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre.

Magyarországon 1990 óta rendezik meg. Ukrajnában 1992 óta ünneplik a Föld napját, kezdetben a természetvédelem napjaként méltatták. Majd 2009-ben, Evo Morales bolíviai elnök kezdeményezésére az ENSZ április 22-ét a „Földanya Nemzetközi Napjá”-vá nyilvánította, így Ukrajnában is már a Föld nemzetközi napjaként tartják nyilván.

2024-ben újra fókuszban a műanyagok. A mindent uraló műanyagok is veszélyeztetik létünk alapját, az élővilág változatosságát, a biológiai sokféleséget. Az aktivisták arra próbálják meg felhívni a figyelmet, hogy apró lépésekkel is sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk bolygónkat.

De problémát okoz a globális felmelegedés, az emberi tevékenység, a túlzott halászat és vadászat, valamint az állatok élőhelyének elpusztítása – erdők kivágása, területek elárasztása vagy lecsapolása stb. Ráadásul az ukrajnai háború a fajok kipusztulását is érinti. Több mint 80 faj létezését veszélyeztetik a természeti parkok és állatkertek elleni ellenséges támadások.

Ukrajnában a ritka és kihalófélben lévő állatok és növények védelmét az Ukrán Vörös Könyv biztosítja. Az elmúlt években megnőtt az Ukrán Vörös Könyvben szereplő növény- és állatfajok száma. Az Ukrajnában elterjedt fajok közül 1 409 szerepel a Nemzetközi Természetvédelmi Unió vörös listáján, ebből 187 (13,3%) veszélyeztetett.

Egy másik nagyszabású környezeti probléma a környezetszennyezés, mert a levegő, a víz és a talaj megtisztulása több millió évig tarthat, még akkor is, ha minden forgalom és ipar leáll. A háború különösen nagy hatással van Ukrajnára, mert az állandó tüzek és robbanások miatt az ellenségeskedések helyszínein már túlzott mennyiségű nehézfém és egyéb káros anyag van a talajban. Ráadásul most az atomenergia is veszélyben van.

A légszennyezettség átlagos szintje Ukrajnában 2022-ben 12,5 pont volt a levegőminőségi skálán, ami 1,2 ponttal magasabb, mint 2021-ben.

Ukrajnában az iparilag fejlett régiókban van a legnagyobb ember okozta terhelés. Dnyipropetrovszk, Kirovohrad, Donyeck és Poltava megyék termelik a legtöbb hulladékot. A fajlagos hulladéktermelés legalacsonyabb aránya Herszon és Zsitomir megyében, valamint Kárpátalján van. Az egy főre jutó hulladék mennyisége meghaladja az 1 000 tonnát Donyeck, Zaporizzsja, Ivano-Frankivszk, Cserkaszi, Ternopil, Mikolajiv és Vinnicja megyében. A legkevesebb hulladék Kárpátalján van.

Az intenzív mezőgazdaság károsítja a környezetet a műtrágyák és növényvédő szerek használatával. Az urbanizáció a növény- és állatvilág kiszorulásához, a talaj leromlásához és a légkörbe történő káros kibocsátások növekedéséhez vezet. A háború egyik negatív következménye, hogy eltűnik a jó minőségű, ukrán csornozjom, vagyis fekete föld. Az ukrán természetvédelmi csoport szakértői elemzést végeztek, és elmondták, hogy a folyamatos bombázások és támadások a termékeny földek elpusztításához vezetnek, amelyek helyreállítása évekig, évtizedekig eltart majd.

A háború nem csak az ukrán természetvilágra és környezetre van negatív hatással, de a világéra is. A mezőgazdasági földterületek elvesztésével új földterületeket vethetnek be, amelyek ma ritka fajoknak adnak otthont, ezen kívül a madarak megváltoztathatják repülési útvonalaikat, amely kihatással vannak más állatok folyamataira is. Így a háború következményeit évtizedekig tart majd helyreállítani.

A Föld napján különböző programokkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelemre: fákat és virágokat ültetnek, megtisztítják a környező területeket a szeméttől, szemétszedési akciókat, rajz- és videópályázatokat hirdetnek. Különböző sportrendezvényeket szerveznek.

Kárpátalja oktatási intézményei is csatlakoznak a kezdeményezéshez. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán is minden évben méltatják a Föld napját. Idén szakmai előadásokkal és tematikus vetélkedővel várták az érdeklődőket.

A Nagyberegi Dobrai Péter Középiskolában a diákok újrahasznosított hulladékból készítettek különböző tárgyakat megmutatva kreativitásukat. A kisebbek PET-palackokból készítettek kaspót, melybe virágot ültettek. Ezen kívül a tanórákon a tanárok is felhívták a figyelmet Földünk és környezetünk megóvásának fontosságára.

Kárpátalja.ma