Ma van a koraszülöttek világnapja

A legkisebb hősök ünnepe – november 15-én van a koraszülöttek világnapja. A cukorbetegség és a magas vérnyomás mellett a koraszülés szinte „népbetegségnek” számít – olvashatóak Kassai Etelka, meseíró gondolatai a Ficsak blogon.

A koraszülés nemcsak a csecsemő és az édesanya életére, egészségére veszélyes, de óriási feladatot is ró az egészségügyre. A koraszülöttek ellátása ugyanis az időre született babákhoz képest sokkal nagyobb technikai, fizikai, lelki és szakmai felkészültséget igényel.

A szülők számára is óriási kihívás a helyzet, mert egy koraszülött kisbaba átírja a család életét. Hiába tervezett úgy a család, ahogy tervezett – időben, személyi és anyagi források tekintetében is dugába dőlhetnek a tervek – minden figyelem, minden idő a korán érkezett csöppség felé kell, hogy irányuljon.

Mindenekelőtt azonban fontos definiálni mely babák is számítanak koraszülöttnek. A jelenlegi álláspont szerint minden olyan baba, aki a várandósság 37 hete előtt, vagy a 2500 gr-nál alacsonyabb súllyal született, koraszülöttnek számít.

Koraszülés esetén a kicsi szervezete értelemszerűen még nem készült fel az anyaméhen kívüli, külső környezetben való önálló létezésre. A koraszülöttség mértékétől és egyéni fejlettségétől függően van esélye az életben maradásra, illetve arra, hogy a lehető legkevésbé viselje meg ez a helyzet a kis szervezetét. Szerencsére ma már korszerű eszközökkel rendelkezik az egészségügy a korababák megmentése érdekében, olyan speciális inkubátorok és speciálisan képzett egészségügyi személyzet segíthet, amely mentén egyre nagyobb eséllyel maradnak életben a kicsik és fejlődnek az anyaméhen kívül is szép egészséges kisbabává, majd cseperednek egészséges gyermekké.

Bárhogy is alakul a szülés kimenetele, egy biztos, a babáknak legintenzívebben az édesanyjukra van szüksége, az anya jelenlétére, figyelmére, ölelésére. A koraszülött babák még inkább igénylik ezt a közvetlen kontaktust. A környezet, az egészségügy, a család feladata pedig ennek a baba életét mentő, fejlődését elősegítő kontaktus támogatása.

Ez különösen akkor válik éles kérdéssé, ha már van otthon nagyobb gyermek is, akinek az ellátását, gondozását szintén meg kell oldani. A család megértő, szerető, a koraszülött babát és édesanyját támogató családi összefogás elengedhetetlen. Ahogy az anyukának a baba, úgy a családnak az anya mellett (mögött) van a helye.

Forrás: hirado.hu

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